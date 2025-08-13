ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ফয়জুল হাকিম এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি এন জ্যাকবসনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ‘কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সীমারেখার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।’
বুধবার (১৩ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধু পতিত ফ্যাসিস্ট, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে উচ্ছেদ করেনি, একইসঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ ঘোষণা করেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো গত ৫৪ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পদলেহন করে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়েছে। যার নিকৃষ্ট উদাহরণ পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, “গত বছরের জুলাইয়ে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোকে আজ সংগঠিত হতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী-পুজিবাদী স্বার্থের ‘নতুন বন্দোবস্তের’ বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দেশব্যাপী ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।”