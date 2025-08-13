X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৫আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৫
জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল লোগো

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সম্পাদক ফয়জুল হাকিম এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি এন জ্যাকবসনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ‘কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সীমারেখার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।’

বুধবার (১৩ আগস্ট) গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান শুধু পতিত ফ্যাসিস্ট, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে উচ্ছেদ করেনি, একইসঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ ঘোষণা করেছে।’
 
তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের শাসক শ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলো গত ৫৪ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পদলেহন করে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়েছে। যার নিকৃষ্ট উদাহরণ পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, “গত বছরের জুলাইয়ে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোকে আজ সংগঠিত হতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী-পুজিবাদী স্বার্থের ‘নতুন বন্দোবস্তের’ বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক নিপীড়িত জাতি ও জনগণের দেশব্যাপী ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।”

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাষ্ট্রদূতবিবৃতি
সম্পর্কিত
ট্রাম্পের উচ্ছেদ অভিযানে বিঘ্ন ঘটালে গৃহহীনদের জুটতে পারে হাজতবাস
বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি স্থিতিশীল, দাবি মার্কিন প্রতিবেদনে
গাজা সিটিতে ইসরায়েলি হামলা, যুদ্ধবিরতির আশায় কায়রোতে হামাস
সর্বশেষ খবর
খালেদা জিয়ার জন্মদিনে সারা দেশে প্রার্থনা ও মিলাদের আয়োজন করবে বিএনপি
খালেদা জিয়ার জন্মদিনে সারা দেশে প্রার্থনা ও মিলাদের আয়োজন করবে বিএনপি
মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে শিক্ষককে হত্যা
মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে শিক্ষককে হত্যা
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
জয়পুরহাট সীমান্ত দিয়ে পাঁচ জনকে বিএসএফের পুশইন
জয়পুরহাট সীমান্ত দিয়ে পাঁচ জনকে বিএসএফের পুশইন
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media