শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
গণঅধিকার পরিষদের সংহতি সমাবেশ

শাহবাগে একই মঞ্চে ৩০ রাজনৈতিক দলের নেতারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৩আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৩
শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের সংহতি সমাবেশ

জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধসহ তিন দফা দাবিতে শাহবাগে গণঅধিকার পরিষদের সংহতি সমাবেশে যোগ দিয়েছেন বিএনপি ও জামায়াতসহ ৩০টি রাজনৈতিক দলের নেতারা। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩টায় সমাবেশ শুরু হয়। 

ইতোমধ্যে মঞ্চে অবস্থান নিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন্দ, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরানসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী দলের নেতারা।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলায় জড়িতদের শাস্তি, জাতীয় পার্টি এবং ১৪ দলের বিচার, নিবন্ধন বাতিল ও রাজনীতি নিষিদ্ধসহ ব্যর্থতার দায়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। 

তবে তিন দফা দাবি হলেও সমাবেশে বেশিরভাগ বক্তাই জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন। 

শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনের সমাবেশে বিকাল ৩টায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও দুপুর থেকেই মিছিল নিয়ে অংশগ্রহণ করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এছাড়াও বিকাল ৪টায় জামায়াতের নেতৃত্বেও একটি মিছিল সমাবেশস্থলে আসে। 

গণঅধিকার পরিষদের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ শীর্ষ নেতারা।

জামায়াতে ইসলামীবিএনপিগণঅধিকার পরিষদশাহবাগ
