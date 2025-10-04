X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশে ফিরছেন নুরুল হক নুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৭
বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনে গণঅধিকার পরিষদ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত জানান

সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি।

এ সময় তাকে সংবর্ধনা দিতে বিমানবন্দরের ভিআইপি গেটের সামনে গণঅধিকার পরিষদ ও তার অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিত হন।

এর আগে সকাল পৌনে ১১টার দিকে নুরের দেশে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন। ১২ দিন সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে শারীরিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান নুরুল হক নুর।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ আগস্ট রাতে রাজধানীর বিজয় নগরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন বলে দাবি করে দলটির নেতাকর্মীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় নুরকে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রাত ১১টার দিকে তাকে স্থানান্তর করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘ ১৮ দিন চিকিৎসা নিয়ে গত সপ্তাহে বাসায় যান নুর। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

/আইএ/এমএইচআর/
বিষয়:
নুরুর হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
‘জামায়াত-শিবিরের অন্য দলে নিজেদের কর্মী যুক্তের রাজনীতির নীতি বন্ধ করতে হবে’
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও অঙ্গীকারনামায় একমত ১২ দলীয় জোট
আ.লীগ ও জাপা ভবিষ্যতে কোনও নির্বাচনে যাতে অংশ নিতে না পারে: সারজিস
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ভাঙারির গুদামে আগুন
চট্টগ্রামে ভাঙারির গুদামে আগুন
নারী সাংবাদিককে লাঞ্ছিত: গাইবান্ধায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের ২ কর্মকর্তার গ্রেফতার দাবি
নারী সাংবাদিককে লাঞ্ছিত: গাইবান্ধায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের ২ কর্মকর্তার গ্রেফতার দাবি
‘যারা জুলাই সনদের আন্দোলনে নেই, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না’
‘যারা জুলাই সনদের আন্দোলনে নেই, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রশ্নই ওঠে না’
ইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
ট্রাম্পের হামলা বন্ধের নির্দেশেইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media