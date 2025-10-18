‘রক্ত দিতে হলে সামনের সারিতে, ক্ষমতার প্রশ্নে খুঁজে পাওয়া যাবে না’

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, রক্ত দেওয়ার সময় আমরা এগিয়ে থাকবো, কিন্তু ক্ষমতায় গেলে আমাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ কথা বলেন তিনি।
পোস্টের সঙ্গে তিনি দুটি ছবিও প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সরকারের গঠনের সময়ে শপথ পড়ার একটি ছবি। সে ছবিতে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আর একটি শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুলাই সনদ সইয়ের পর তোলা। সেখানে নেতাদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না।
হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, এই দেশ এখন পর্যন্ত একমাত্র দৃশ্যমান সংস্কার প্রত্যক্ষ করেছে, যা আপনি এই ছবিতে দেখছেন। রক্ত দেওয়ার সময় আমরা এগিয়ে থাকবো, কিন্তু ক্ষমতায় গেলে আমাদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুনরাবৃত্তি!
উল্লেখ্য, জুলাই জাতীয় সনদ সই হয়েছে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর)। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদদের নিয়ে জুলাই সনদ সই করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ২৫টি রাজনৈতিক দল জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও অনুষ্ঠানে যায়নি অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দল।