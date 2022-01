অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে জেনএড-এর প্রশিক্ষণ

রাজধানীর এসওএস চিল্ড্রেনস ভিলেজেস-এ তিন দিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করেছে তরুণদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জেনএড (ZenEd)। Attorney Raju Mahajan & Associates presents Together Towards prosperity with ZenEd শীর্ষক এ কর্মশালা শেষ হয়েছে গত ৬ জানুয়ারি।

জেনএড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়তে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, পাশাপাশি উন্নত নাগরিক হয়ে উঠতে ২১ শতকের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

এসব উদ্দেশ্যেই জেনএড ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২২-এ এসওএস চিলড্রেন্স ভিলেজেস-এর ২০ কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিল ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, লিডারশিপ, নেটিজেনশিপ, সোশাল অ্যাওয়্যারনেস এবং সর্বশেষে আইডেন্টিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন।

কিশোর-কিশোরীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিভিন্ন অ্যাকটিভিটি, গল্প, খেলা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সেশনগুলো।

প্রকল্পটি স্পন্সর করেছে Attorney Raju Mahajan & Associates' এবং কৌশলগত পার্টনার ছিল এসওএস চিলড্রেন্স ভিলেজেস বাংলাদেশ। মনিটরিংয়ে ছিল ‘আমরা নতুন নেটওয়ার্ক, ব্র্যাক ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম।