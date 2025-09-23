X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ইউল্যাব ফ্রেশার্স’ অরিয়েন্টেশনে শরীফুল ইসলামের বিশেষ উপস্থিতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৯
বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শরীফুল ইসলাম/সৌজন্য ছবি

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইউল্যাবের ‘ফল ২০২৫ ফ্রেশার্স’ অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এতে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শরীফুল ইসলাম।

গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

অতিথি বক্তা হিসেবে শরীফুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা এমন এক দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রবেশ করছে, যেখানে বৈষম্য, জলবায়ু সংকট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রভাব গভীরভাবে কার্যকর হচ্ছে।’

তার মতে, সফলতার জন্য ডিজিটাল দক্ষতা, যোগাযোগ, স্থায়িত্ব এবং দলগত কাজের সক্ষমতার পাশাপাশি সততা, দায়িত্ববোধ, সম্মান, সহমর্মিতা এবং জীবনের উদ্দেশ্যের মতো মূল্যবোধও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান এবং উপ-উপাচার্য প্রফেসর জুড হেনিলো।

/এমএইচআর/
বিষয়:
ইউল্যাব
সম্পর্কিত
ইউল্যাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন
ইউল্যাব ও আমল ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
ওয়ার্ল্ডস ইউনিভার্সিটিজ উইথ রিয়েল ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা ইউল্যাব
সর্বশেষ খবর
মালয়েশিয়ায় নিয়মিত শ্রমবাজার এখনও খোলেনি: বোয়েসেল
মালয়েশিয়ায় নিয়মিত শ্রমবাজার এখনও খোলেনি: বোয়েসেল
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার সঙ্গে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার সঙ্গে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ
কক্সবাজারের সেই পাহাড়ের আস্তানা থেকে আরও পাঁচ জন উদ্ধার
কক্সবাজারের সেই পাহাড়ের আস্তানা থেকে আরও পাঁচ জন উদ্ধার
কার্যালয় পোড়ানোর ঘটনায় একযুগ পর জামায়াতের মামলা
কার্যালয় পোড়ানোর ঘটনায় একযুগ পর জামায়াতের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media