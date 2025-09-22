স্কুল হ্যান্ডবলে নির্ঝর ও উইলস লিটল ফ্লাওয়ার চ্যাম্পিয়ন

পোলার আইসক্রিম স্কুল হ্যান্ডবলের ফাইনালে প্লেট পর্বে বালক বিভাগে প্রথম হয়েছে চ্যাম্পিয়ন নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আর বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে বালক বিভাগের ফাইনালে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্ঝরকে ২৮-২৫ গোলে হারায় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়কে ১৫-০৬ গোলে হারায় নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। অন্য সেমিফাইনালে মিতালী বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়কে ১৬-০ গোলে হারায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্ঝর।
বালিকা বিভাগের ফাইনালে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৩-০১ গোলে হারিয়েছে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়কে। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে ড্র ছিল ম্যাচ।
এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৩-০১ গোলে হারায় সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজকে (বনানী)। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় ০৮-০৫ গোলে হারায় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজকে।
খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হ্যান্ডবল ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ মো. খালেদ আনোয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক ঢাকা আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মার্কেটিং বিভাগের সেকশন ম্যানেজার (ব্র্যান্ড) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান।