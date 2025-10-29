X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
নারী ফুটবল ও হকি দল পেলো ৭১ লাখ টাকা পুরস্কার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়

আগেই তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বুধবার (২৯ অক্টোবর) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে নারী ফুটবল দল ও অনূর্ধ ১৮ নারী হকি দলকে একসঙ্গে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ।

নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ দল প্রথমবারের মতো খেলার যোগ্যতা অর্জন করায় ৫০ লাখ; এবং অনূর্ধ ১৮ নারী এশিয়া কাপে প্রথম অংশগ্রহণ করেই ব্রোঞ্জ জেতায় নারী হকি দল পেয়েছে ২১ লাখ টাকা।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে অর্থ পুরস্কার পেয়ে নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, “আমি প্রধান উপদেষ্টা, ক্রীড়া উপদেষ্টা মহোদয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই। এই পুরস্কার আমাদের অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের দেশের হয়ে খেলে সাফল্য এনেছি, সরকার আমাদের সম্মানিত করছে এতে আমরা খুশি।”

গতবছর কাঠমান্ডুতে সাফ নারী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলাদেশ দলের জন্য দেড় কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছিল। একবছর হয়ে গেলেও সেই অর্থ এখনও দেয়নি বাফুফে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধিনায়ক আফঈদা বলেন, “এখানে কিছু বলার নেই। আমরা ফেডারেশনকে বলেছি, তারা বলছে দিয়ে দেবে।”

সঞ্চয়পত্র সিস্টেমে জালিয়াতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন চুক্তি
বিচার বিভাগ নিয়ে আসিফ নজরুলের কণ্ঠে ফ্যাসিস্টের সুর: কায়সার কামাল
ভারত ম্যাচের জন্য শুরু হচ্ছে হামজা-জামালদের প্রস্তুতি
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
