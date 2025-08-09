রেকর্ড জয়ে জিম্বাবুয়েকে হোয়াইটওয়াশ করেছে নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্টেও ব্যাটিং ব্যর্থতার জবাব দিতে পারেনি স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। বুলাওয়েতে আড়াই দিনের কম সময়ে শেষ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে এক ইনিংস ও ৩৫৯ রানে হেরেছে তারা। দুই টেস্টের হারে তাদের হোয়াইটওয়াশ করেছে কিউই দল। এই জয়টি আবার কিউইদের টেস্ট ইতিহাসের রেকর্ড বড় জয়।
ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র ও হেনরি নিকোলসের অনবদ্য সেঞ্চুরিতে ৪৭৬ রানের লিডের পর তৃতীয় দিনের শুরুতে কিউই বোলারদের বোলিংয়ে দাঁড়াতেই পারেনি জিম্বাবুয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকরা থামে ১১৭ রানে।
অভিষিক্ত বোলার জ্যাকারি ফোকস ছিলেন মূল হন্তারক। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রানে নিয়েছেন ৫টি উইকেট। টেস্ট অভিষেকে কোনও নিউজিল্যান্ড বোলারের সেরা ফিগার এটি।
প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া ম্যাট হেনরি ১৬ রানে নিয়েছেন ২টি উইকেট। ২৮ রানে দুটি নেন জ্যাকব ডাফি। পুরো সিরিজে ১৬ উইকেট নিয়ে সিরিজ আবার হেনরি। ম্যাচসেরা ১৫৩ রান করা কনওয়ে।
গতকাল ৩ উইকেটে ৬০১ রানে দ্বিতীয় দিন শেষ করে নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় দিন অবশ্য ব্যাট না করেই প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তারা। তার পর জিম্বাবুয়ে বাড়িয়ে নেওয়া প্রথম সেশনেই অলআউট হয়েছে ২৮.১ ওভারে। তাতে জিম্বাবুয়ে সর্বশেষ ৬টি টেস্টের সবগুলোতেই হারের তিক্ত স্বাদ নিয়েছে। তাছাড়া এই সিরিজে ব্যাটিংয়ে ভয়াবহ ব্যর্থ ছিল তারা। চার ইনিংসেই অলআউট হয়েছে ১৭০ রানের নিচে। নিউজিল্যান্ড অবশ্য পুরো সিরিজেই অপরাজেয় থাকলো। টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিতেছে সবগুলো ম্যাচ। দ্বিতীয় ইনিংসে জিম্বাবুয়ের হয়ে একাই লড়েছেন মূলত নিক ওয়েলচ। ৭১ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। সেটা না হলে স্কোর আরও কম হতে পারতো।
দ্বিতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর:
জিম্বাবুয়ে ১২৫ (টেইলর ৪৪, সিগা ৩৩; হেনরি ৫/৪০, ফোকস ৪/৩৮) ও ১১৭ (ওয়েলচ ৪৭*; ফোকস ৫/৩৭)
নিউজিল্যান্ড: ৬০১/৩ ডিক্লে. (কনওয়ে ১৫৩, নিকোলস ১৫০*, রাচিন ১৬৫*)
ফল: নিউজিল্যান্ড ইনিংস ও ৩৫৯ রানে জয়ী