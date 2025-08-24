X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
৫০০ উইকেটের মাইলফলকে সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৫
৫০০ উইকেট সাকিবের

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) শুরু থেকে ব্যাটে-বলে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের অলরাউন্ডার প্রথম তিন ম্যাচে মাত্র এক ওভার করে বোলিং পান, তাতে মিলেছে মাত্র একটি উইকেট। গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়ার্সের বিপক্ষে ২ ওভার বল করলেও ছিলেন উইকেটশূন্য। রবিবার রাতে জাদু দেখালেন এন্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকন্সের বাঁহাতি স্পিনার। ২ ওভারে নিয়েছেন ৩ উইকেট, আর এই অর্জনের পথে তিনি ৫০০ টি-টোয়েন্টি উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।

এন্টিগার স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে ১৫তম ওভারে বল হাতে নেন সাকিব। নিজের প্রথম ওভারে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ফেরান। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অর্ধসহস্রাধিক উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন তিনি। দ্বিতীয় ওভারে আরও দুটি উইকেট নেন এই বাঁহাতি স্পিনার। কাইল মায়ার্স ও নাভিন বিদাইসিকে ফেরান এই স্পিনার।  ২ ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে তিন উইকেট নেন তিনি। তার চমৎকার বোলিংয়ে ৯ উইকেটে ১৩৩ রানে থামে সেন্ট কিটস।

বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের পঞ্চম বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন সাকিব। আগের চার বোলারই অবশ্য ডানহাতি- রশিদ খান, ডোয়াইন ব্রাভো, ইমরান তাহির ও সুনীল নারিন। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৭ হাজার ৫৪৯ রান আছে সাকিবের। ৪৫৭ ম্যাচে ৫০২ উইকেট নিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে সাড়ে ৭ হাজারের বেশি রানের পাশাপাশি ৫০০ উইকেট নেয়ার কীর্তি গড়েছেন সাকিব। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক এমন অর্জনের পর উচ্ছ্বসিত, ‘এটা অনেক কঠোর পরিশ্রমের ফল। এরকম একটা মাইলফলকে পৌঁছে আমি খুবই খুশি। লম্বা একটা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি সেটা নিয়ে আমি খুশি।’

অ্যান্টিগার হয়ে খুব বেশি বোলিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না সাকিব। তবে সুযোগ পেলেই দলের জন্য অবদান রাখার দৃঢ় প্রত্যয় তার, ‘সম্প্রতি আমি খুব বেশি বোলিং করিনি, মাঝেমধ্যে একটু নার্ভাসও লাগে। যথেষ্ট ওভার বোলিং না পাওয়ায় চারপাশে অনেক নেতিবাচক কথা হচ্ছে। কিন্তু আমি সবকিছুই দলের জন্য করি। আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই অবদান রাখতে চাই। সবসময় আমার লক্ষ্য থাকে যেন আমি দলের হয়ে অবদান রাখতে পারি।’

বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৭ হাজার রান ও ৫০০ উইকেটের মালিক সাকিব। এই অর্জনের পথে বাংলাদেশের জার্সিতে ও বিপিএলে ১৪৯টি করে উইকেট নিয়েছেন। আইপিএলে ৬৩, সিপিএলে ৪০ ও ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্টে ২৮টি উইকেট নেন।

