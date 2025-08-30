X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আজিজুলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশ যুব দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১২
আজিজুল হাকিম তামিম

মাঠের ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় পার করছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে সফর শেষে এবার ইংল্যান্ডে যাচ্ছে আজিজুল হাকিম তামিমরা। আগামী মাসের এই সফরে দুই সপ্তাহ ইংল্যান্ডে খেলবেন বাংলাদেশের যুবারা।

আসন্ন এই সফরের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশের যুবাদের নেতৃত্ব দেবেন আজিজুল হাকিম তামিম। আর নিয়মিত ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রায় সবাই আছেন। স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে পাঁচজনকে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর লাফবোরোর হাসলেগ্রেভ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের প্রথম একদিনের ম্যাচ। একই মাঠে ৭ সেপ্টেম্বর হবে দ্বিতীয় একদিনের খেলা। তিন দিন পর ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলের সিট ইউনিক মাঠে হবে তৃতীয় ম্যাচ। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর বেকেনহামের কেন্ট কাউন্টি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলে দেশে ফিরবেন বাংলাদেশের যুবারা।

বাংলাদেশ স্কোয়াড-

জাওয়াদ আবরার,আজিজুল হাকিম তামিম, সামিউন বসির রাতুল, দেবাশীষ সরকার দেবা, রিজান হোসেন, আল ফাহাদ, স্বাধীন ইসলাম, মো. আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী আলীন, সানজিদ মজুমদার, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, সাদ ইসলাম রাজিন ও ফারহান শাহরিয়ার।

স্ট্যান্ড বাই- আহমেদ শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, শাহরিয়ার আজমির, রাফি উজ্জামান রাফি, মো. সবুজ।

/আরআই/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
দাবি না মানলে সর্বাত্মক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রাথমিক শিক্ষকদের
দাবি না মানলে সর্বাত্মক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি প্রাথমিক শিক্ষকদের
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
গণতন্ত্রপন্থিদের অবশ্যই সংযম বজায় রাখতে হবে: তারেক রহমান
নুরের ওপর হামলায় নিন্দাগণতন্ত্রপন্থিদের অবশ্যই সংযম বজায় রাখতে হবে: তারেক রহমান
নুরের ‘মস্তিষ্কে ও চোখে রক্তক্ষরণ’, হাসপাতালে বিএনপির নেতারা
নুরের ‘মস্তিষ্কে ও চোখে রক্তক্ষরণ’, হাসপাতালে বিএনপির নেতারা
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media