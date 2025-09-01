X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
জিতলেই বাংলাদেশের সিরিজ, ঘুরে দাঁড়াতে চায় নেদারল্যান্ডস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০০আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৩
আজ জিতলেই সিরিজ নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ।

প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার হিটিংয়ের অনন্য প্রদর্শনীতে ৮ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ম্যাচের আগে তাই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লিটন দাসের দল। ডাচদের বিপক্ষে প্রথমবার সিরিজ খেলতে নামা বাংলাদেশ সোমবার জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে তিন ম্যাচের সিরিজ নিশ্চিত করবে। 

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ে নিজেদের ফেভারিট ট্যাগের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আধিপত্য করেছে তিন বিভাগেই।
প্রায় নিখুঁত পারফরম্যান্সের পর অধিনায়ক লিটন দাস সতীর্থদের দ্বিতীয় ম্যাচেও সেটির পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন। যাতে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করা যায়।

প্রথম ম্যাচে বল হাতে ডাচদের পথে কাটা বিছিয়ে দিতে মূল ভরসা ছিলেন পেসার তাসকিন আহমেদ। ২৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নেদারল্যান্ডসের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন তিনি। চার বছর পর দলে ফেরা সাইফ হাসানও অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ১৮ রানে এক ওভারে জোড়া শিকার করে ডাচদের বিপদে ফেলেছেন!  তাতে নেদারল্যান্ডস টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে থেমেছে। 

ফেভারিটের তকমা থাকায় জবাবে আধিপত্য রেখে স্বাগতিকদের জেতাটাই ছিল মূল লক্ষ্য। যা বাংলাদেশ জোরালোভাবে করে দেখিয়েছে। অধিনায়ক লিটন দাস ২৯ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থেকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুই উইকেট নেওয়ার পর সাইফ হাসান ব্যাট হাতেও ১৯ বলে ৩৬ রানের কার্যকরী ইনিংসে নিজের ফেরাটা স্মরণীয় করে তোলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সাইফ টানা দুটি ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করেন। যে ঝড়ে ১৩.৩ ওভারেই জয় নিশ্চিত হয়েছে।

তবে আজকের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী নেদারল্যান্ডস। গতকাল ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা ব্যাটার নোয়া ক্রোয়েস বলেছেন, ‘আমার ধারণা পুরো দলের আত্মবিশ্বাস আছে। আগেও বলেছি, গত ম্যাচের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে এখনও সেরা ক্রিকেট দেখানো সম্ভব। তাই সিরিজ জিততে পারবো না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।’

বাংলাদেশ একাদশে আজ পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা কম, সেই কম্বিনেশনেই সিরিজ নিশ্চিত করতে চাইছে। 

