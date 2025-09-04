৪২ বছরে ক্রিকেটকে বিদায় বললেন ভারতীয় লেগ স্পিনার

৪২ বছর বয়সে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন ভারতের লেগস্পিনার অমিত মিশ্র। তিনি ২০০৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। ভারতের হয়ে মোট ২২টি টেস্ট, ৩৬টি ওয়ানডে এবং ১০ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে তার নামের পাশে। শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটি খেলেছেন ২০২৪ সালের আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে।
আইপিএলে মিশ্র খেলেছেন চারটি দলের হয়ে—দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস), ডেকান চার্জার্স, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস। ২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি মৌসুমেই তিনি অংশ নিয়েছেন। বাদ গেছে শুধু ২০২২ সালের আসর। টুর্নামেন্টে তার ঝুলিতে রয়েছে ১৬২ ম্যাচে ১৭৪ উইকেট, যা সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় অষ্টম। এছাড়াও তিনি আইপিএলে সর্বাধিক ৩টি হ্যাটট্রিকের মালিক (২০০৮, ২০১১ এবং ২০১৩ সাল)।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অবসর নিয়ে অমিত মিশ্র লিখেছেন, ‘আজ, ২৫ বছর পর আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি—এমনই একটি খেলা, যা আমার প্রথম ভালোবাসা, আমার শিক্ষক এবং আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎস। এই যাত্রা ভরপুর ছিল অসংখ্য আবেগে। ছিল গর্ব, কষ্ট, শিক্ষা এবং ভালোবাসার অনেক মুহূর্ত। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বিসিসিআই, হরিয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, আমার কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সতীর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভক্তদের প্রতি, যাদের বিশ্বাস ও সমর্থন আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তি জুগিয়েছে।’