বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
বৃষ্টি বিঘ্নিত টি-টোয়েন্টিতেও ধরাশায়ী ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩১
ম্যাচের পর কারানের সঙ্গে কথা বলছেন ফেরেইরা।

কার্ডিফে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভালোই বিঘ্ন ঘটিয়েছে বৃষ্টি। তার পরেও ম্যাচটা মাঠে গড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি আইনে ১৪ রানে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। 

প্রতিকূল আবহওয়ায় ২০ ওভারের ম্যাচ হয়ে যায় মাত্র ১২.৫ ওভারের। বিলম্বিত শুরুর কারণে ম্যাচটি প্রতি দলের জন্য শুরুতে ৯ ওভারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রোটিয়ারা ৭.৫ ওভারে আরেক দফা বৃষ্টি নামার আগে ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ৫ উইকেটে করেন ৯৭ রান। তার পর ইংল্যান্ডের সামনেও ৫ ওভারে নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ৬৯ রানের। কিন্তু সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রান রেটের চাহিদা মেটাতে পারেনি; ৫ উইকেটে ৫৪ রানে থেমেছে তারা।  

মার্কো ইয়ানসেন ১৮ রানে নেন দুটি উইকেট। করবিন বশও ২০ রানে নেন দুটি। এই দুজনের বোলিং ইংলিশদের প্রতিরোধ করার জন্য ছিল যথেষ্ট। ব্যাট হাতে জশ বাটলার ১১ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ২৫ রান করেছেন। 

তার আগে প্রোটিয়াদের বেশ কয়েকজন বারুদে ব্যাটিংয়ে ২০ রানের বেশি করে তুললে ৭.৫ ওভারে তুলতে পারে ৫ উইকেটে ৯৭ রান। শুরুতে টস জিতেছিলেন ব্রুক।  প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মারক্রাম ১৪ বলে করেছেন ঝড়ো ২৮ রান। তাতে ছিল দুটি চার, দুটি ছয়ের মার। অবশ্য ডিপে তার ক্যাচ ছেড়েছিলেন ফিল সল্ট। ম্যাচসেরা হওয়া ডোনাভান ফেরেইরা বারুদে ব্যাটিংয়ে ১১ বলে ৩ ছক্কায় খেলেন ২৫ রানের অপরাজিত ইনিংস। তাছাড় ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ১০ বলে ৩ ছক্কায় করেছেন ২৩ রান। 

লুক উড ২২ রানে নেন দুটি উইকেট। একটি করে নেন জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ ও স্যাম কারান। 

/এফআইআর/
বিষয়:
ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল
জাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু, উপস্থিতি কম
ট্রাম্পের প্রচারণা চালানো চার্লি কার্ককে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি করে হত্যা
কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার
টিভিতে আজকের খেলা (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
