X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একটি ম্যাচ হেরে যাওয়া মানে এই নয় আশা শেষ: জাকের আলী

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬
শট খেলার পথে জাকের আলী।

এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ জিতলেও রান রেটের দিকে ছিল না নজর। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে এখন সামনের পথটা আরও কঠিন করে ফেলেছে বাংলাদেশ। সমীকরণ এখন এমন দাঁড়িয়েছে, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ দুই দলই যদি আফগানিস্তানকে হারায় এবং নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কা হংকংয়ের বিপক্ষে জেতে, তাহলেই সুপার ফোরের টিকিট কাটবে টাইগাররা। বাংলাদেশ যদিও গ্রুপ পর্ব পার হওয়ার আশা ছাড়ছে না। দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা জাকের আলী ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘আশা ছাড়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমরা জেতার জন্যই খেলবো। এ ম্যাচেও জেতার মানসিকতা নিয়ে নামলেও হয়নি। পরের ম্যাচেও জেতার মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামবো। আর কোনও উপায় নেই।’

এসময় নিজেদের লক্ষ্যের কথা আবারও জোর দিয়ে জানান জাকের, ‘আমরা শুধু ম্যাচ খেলার জন্য নয়, চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। একটি ম্যাচ হেরে যাওয়া মানে এই নয় আশা শেষ। আমরা অবশ্যই জেতার জন্য খেলবো।’

জাকের আলী অবশ্য স্বীকার করেছেন, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টপ অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতার মাশুল দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এর ফলেই তারা চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো স্কোর দাঁড় করাতে পারেনি। ফলে ১৪০ রানের লক্ষ্য ১৪.৪ ওভারেই ছুঁয়ে ফেলে বাংলাদেশকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা।

বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুটা ছিল ভয়াবহ। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শূন্য রানে দুই উইকেট হারায় তারা। পরে মিডল অর্ডারও ধুঁকতে থাকে, এক পর্যায়ে ৫৩ রানে হারায় পাঁচ উইকেট। শেষ দিকে জাকের আলী (৪১*) ও শামীম হোসেন পাটোয়ারী (৪২*) অবিচ্ছিন্ন ৮৬ রানের জুটি গড়লেও তা লঙ্কানদের ওপর কোনও চাপ তৈরি করতে পারেনি।  ব্যাটারদের নিয়ে জাকেরের মন্তব্য, ‘আমি মনে করি আমাদের দলে ওপেনার আর তিন নম্বর ব্যাটারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমরা সবাই জানি এবং ওদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তবে এর মানে এই নয় যে পাওয়ারপ্লেতে প্রতিটি বলে চার-ছক্কার জন্য খেলতে হবে। ড্রপ অ্যান্ড রান, স্ট্রাইক রোটেট করা—এসব মাথায় রাখতে হবে। আশা করি ওরা বিষয়টা ভেবে পরের ম্যাচে ভালো করবে।’

ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে জাকের অবশ্য কৌশলে মন্তব্য করেছেন, ‘পাওয়ারপ্লের ব্যর্থতা নিয়ে ওরাই ভালো বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, যদি শুরুতে ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমরা পরিকল্পনা মেনে মনোযোগী হতে পারতাম, তাহলে ফল ভালো আসতো। ব্যাটিং ইউনিট মানে সবাই—আমি বা পাটোয়ারী ভালো খেলেছি মানে শুধু আমরাই ভালো করেছি তা নয়। সবাই মিলে খারাপ খেলেছি, আর সবাই মিলে হেরেছি।’

খেলার সময় বাতাসের প্রভাব নিয়েও কথা বলেন জাকের, ‘উইকেটের দুই পাশে সমানভাবে রান করা সহজ নয়। বাতাস এখানে বড় ফ্যাক্টর। একদিকে বেশি খেলতে হবে, আরেকদিকে আক্রমণে যেতে হলে বাতাসের কথা মাথায় রাখতে হবে। আমি বারবার টপ অর্ডারের দোষ দিতে চাই না। শুরুটা ঠিক থাকলে ঝুঁকি কম থাকতো। উইকেট না থাকায় আমরা ঝুঁকি নিতে পারিনি।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
এশিয়া কাপবাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারালো শ্রীলঙ্কা
সব কিছু ভুলে ভারত-পাকিস্তানকে শুধু খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিমের
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
সর্বশেষ খবর
মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে মীরসরাইয়ের তরুণের মৃত্যু
মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে মীরসরাইয়ের তরুণের মৃত্যু
যুক্তরাষ্ট্রে চার্লি কার্কের সমালোচনাকারীদের ওপর ক্ষুব্ধ আইনপ্রণেতারা
যুক্তরাষ্ট্রে চার্লি কার্কের সমালোচনাকারীদের ওপর ক্ষুব্ধ আইনপ্রণেতারা
ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করায় মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করায় মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
টাঙ্গাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু
টাঙ্গাইলে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media