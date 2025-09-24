X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি: ভারতের সহকারী কোচ

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৬
রায়ান টেন ডেসকাট।

এশিয়া কাপে আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টায় সুপার ফোরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামছে ভারত। ম্যাচের আগে কাগজে–কলমে তারাই ফেভারিট। তবে দুই দলই নিজেদের প্রথম সুপার ফোর ম্যাচে জিতেছে। ফলে এই ম্যাচে যে দল দুই পয়েন্ট তুলবে, তারাই ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে থাকবে। ফেভারিট হলেও বাংলাদেশকে খাটো করে দেখছেন না ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাট। 

ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেছেন, ‘আমাদের মূল নীতি হলো সবাইকে সম্মান করো, কাউকে ভয় নয়। আসল ব্যাপারটা আমাদের প্রক্রিয়া আর লক্ষ্য নিয়ে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে আমরা আসলে কিছুটা এলোমেলো খেলেছিলাম, পারফরম্যান্সে খুশি ছিলাম না। তাই টিম মিটিংয়ে ঠিক করেছি, কোথায় উন্নতি করা দরকার, কোথায় আরও ধারালো হওয়া সম্ভব—সেই বিষয়গুলোই ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছি।’

বাংলাদেশকে হালকাভাবে না নেওয়ার কথাও বলেন কোচ, ‘আমরা বাংলাদেশকে সম্মান করি। ওরা একটা উন্নতির ধারায় আছে। টি-টোয়েন্টির নতুন ধাঁচের ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। সামনে দারুণ কিছু আক্রমণাত্মক ব্যাটারও আছে। আমরা এই চ্যালেঞ্জের দিকেই তাকিয়ে আছি।’

এ সময় কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানেরও প্রশংসা করেন তিনি, ‘মুস্তাফিজ একজন চ্যাম্পিয়ন বোলার। অনেক দিন ধরে খেলছে, খুব দক্ষ। আমরা সবাই জানি, তার হাতে কী ধরনের দক্ষতা আছে। আমি মনে করি, কেউ যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত দীর্ঘ সময় ধরে ভালো খেলতে পারে, আর আইপিএলেও দারুণ পারফর্ম করে, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়।’

এশিয়া কাপ ২০২৫
