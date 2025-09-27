X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
নাহিদা-মারুফার বোলিং নৈপুণ্যে লঙ্কানদের ১ রানে হারালো বাংলাদেশ

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩৩আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩৩
বল হাতে আলো ছড়ান নাহিদা।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রোমাঞ্চকর ম্যাচে এক রানের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। বল হাতে আলো ছড়ান নাহিদা আক্তার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ওয়ার্ম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল।

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে শনিবার কলম্বো ক্রিকেট ক্লাব মাঠে লঙ্কানদের ২৪৩ রানের লক্ষ্য দেওয়ার পর বোলিংয়ে ২৮ রানে তিন উইকেট তুলে নেন বাঁ হাতি স্পিনার নাহিদা। বিশেষ করে ৪৬তম ওভারে টানা দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফেরান বাংলাদেশকে। তখন শ্রীলঙ্কার স্কোরবোর্ড দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ২১৮।

শ্রীলঙ্কার নিলাক্ষিকা সিলভা ৭৫ রান করে বাংলাদেশের কাছ থেকে ম্যাচ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাকে আউট করেই দলকে স্বস্তি এনে দেন নাহিদা।

শেষ ওভারে শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ছিল ১০ রান। বল হাতে দায়িত্ব নেন মারুফা আক্তার। প্রথম বলে চার খেলেও শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের চাপে রাখেন তিনি। ইনিংসের শেষ বলে সুগানদিকা কুমারিকে আউট করে শ্রীলঙ্কাকে গুটিয়ে দেন ২৪১ রানে। তাতে নিশ্চিত হয় এক রানের জয়। মারুফা ৪৯ রানে নেন দুটি উইকেট।

বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুটা ভালো ছিল না। ওপেনার ফারজানা হক ১ রানেই বিদায় নেন। তবে রুবিয়া হায়দার ও শারমিন আক্তার তৃতীয় উইকেটে গড়েন ৯০ রানের জুটি। রুবিয়া ৫২ বলে ৩৩ রান করে আউট হন। একই বোলার কাভিশা দিলহারির শিকার হন সোবহানা মুস্তারিও (২)।

অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ২০ রান করে আউট হলে ৩০তম ওভারে বাংলাদেশের স্কোর হয় ৪ উইকেটে ১২৯। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭১ রান করা শারমিন বিদায় নেন ৩৫তম ওভারে।

শেষদিকে সুমাইয়া আক্তার (৩৮), ফাহিমা খাতুন (২৫*) ও রাবেয়া খাতুনের চার বলে ১০ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে থামে থামে ২৪২ রানে।

 

বিষয়:
নারী ক্রিকেট দল
