২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১০আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১০
ম্যাচের ফাইল ছবি।

অক্টোবরে সাদা বলের সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। যার সূচি সোমবার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। 

সূচি অনুযায়ী ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি খেলতে আগামী ১৫ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। তারপর তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে ঢাকার মিরপুর স্টেডিয়ামে। ম্যাচ তিনটি হবে ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে তিনটি টি-টোয়েন্টি।ম্যাচ তিনটি হবে ২৬, ২৮ ও ৩১ অক্টোবর। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশ দল ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের পর আর কোনও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেনি। সর্বশেষ একদিনের সিরিজটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারিতে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি:

তারিখম্যাচশুরুর সময়ভেন্যু
১৫ অক্টোবরওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবে--
১৮ অক্টোবর১ম ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২০ অক্টোবর২য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৩ অক্টোবর৩য় ওয়ানডেদুপুর ১:৩০ মিনিটমিরপুর
২৪ অক্টোবরদল চট্টগ্রামে যাত্রা করবে--
২৬ অক্টোবর১ম টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
২৮ অক্টোবর২য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর৩য় টি-টোয়েন্টিসন্ধ্যা ৬টা চট্টগ্রাম
১ নভেম্বরওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়-

 

