বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
হারের পর মিরাজ বললেন, ‘অন্তত ৪০ রান কম করেছি’

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৬আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৯
৬০ রান করে ফিরে যান মিরাজ।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হেরেছে বাংলাদেশ। ম্যাচের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ স্বীকার করেছেন, তার দল প্রায় ৪০ রান কম করেছে। যার পেছনে ছিল পুরোনো রোগ সেই ‘ব্যাটিং বিপর্যয়’! জবাবে আবুধাবিতে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে পাঁচ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে আফগানরা।

ধীর গতির উইকেটে মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাওহীদ হৃদয়ের অর্ধশতকেও বাংলাদেশ ৪৮.৫ ওভারে অলআউট হয় মাত্র ২২১ রানে। । এরপর বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়া আফগান অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই ব্যাট হাতেও ৪৪ বলে ৪০ রানের ইনিংস খেলে অলরাউন্ড নৈপুণ্যে দলকে জয় পাইয়ে দিতে অবদান রাখেন। পরাজয়ের পর মিরাজ বলেছেন, ‘শুরুর দিকেই আমরা অনেক উইকেট হারিয়েছি। এখানে ব্যাট করা কঠিন ছিল। তাওহীদ দারুণ খেলেছে, কিন্তু শেষদিকে আমরা কোনও পার্টনারশিপ পাইনি। অন্তত ৪০ রান কম করেছি।’

৫৩ রানে তিন উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে বাংলাদেশ। চতুর্থ উইকেটে হৃদয় ও মিরাজ ১০১ রানের জুটি গড়ে দলকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও দুজনই আউট হন এমন সময় যখন দলটি ২৫০ রানের পথে এগোচ্ছিল। হৃদয় রানআউট হন ৫৬ রানে, আর মিরাজ ৮৭ বলে ৬০ রান করে রশিদ খানের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ২০০তম শিকার হন। রশিদ ৩৮ রানে ৩ উইকেট নেন, আর ওমরজাইয়ের আঘাতে ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের মিডল অর্ডার। অভিষিক্ত সাইফ হাসান (২৬) কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও নিচের দিকের ব্যাটাররা ব্যর্থ হন, তাতে আবারও গতি হারায় ইনিংস।

২২২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান গড়েন ৫২ রানের উদ্বোধনী জুটি। এরপর তানভীর ইসলামের ঘূর্ণিতে এবং নুরুল হাসানের দ্রুত স্টাম্পিংয়ে আসে প্রথম সাফল্য। তানজিম হাসান সাকিব সেদিকুল্লাহ অটলকে (৫) ফিরিয়ে মোমেন্টাম তৈরি করলেও লাভ হয়নি। 

রহমত শাহ (৫০) ও গুরবাজ (৫০) জুটি বেঁধে আরও ৭৮ রান যোগ করে ম্যাচকে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যান। তানজিম সাকিব ও মেহেদী মিরাজ এক পর্যায়ে এই দুটি উইকেট দ্রুত নিয়ে কিছুটা আশা জাগালেও আফগান ব্যাটাররা সহজেই ঘুরে দাঁড়ান।

শেষ দিকে আজমতউল্লাহ ওমরজাই দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে দলকে জয়ের কাছে নিয়ে যান। পরে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন হাশমতউল্লাহ শহীদী (৪৬ বলে অপরাজিত ৩৩*) ও মোহাম্মদ নবী (৮ বলে ১১* )।

বাংলাদেশের হয়ে তানজিম ৩১ রানে ৩ উইকেট নেন, তানভীর ও মিরাজ নেন একটি করে। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে ১১ অক্টোবর।

 

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
