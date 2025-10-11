টস হেরেছে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। এদিন অবশ্য টস ভাগ্য সহায় হয়নি। আবু ধাবিতে শুরুতে টস জিতে আফগানিস্তান ব্যাটিং নিয়েছে।
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে আফগানিস্তান। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২২১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জবাবে ২২২ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট হারিয়ে তাড়া করে আফগান দল।
একাদশে কারা
আজকের একাদশে বাংলাদেশ দুটি পরিবর্তন এনেছে। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ ও হাসান মাহমুদ। তাদের জায়গায় এসেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন। আফগানিস্তান অবশ্য একই দল নিয়ে খেলেছে।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, জাকের আলী, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শাহ, হাশমতউল্লাহ শহীদী (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), নানগেলিয়া খারোটে, এএম গজনফর ও বশির আহমেদ।