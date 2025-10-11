X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
টস হেরেছে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৩আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪০
টস জিতেছে আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। এদিন অবশ্য টস ভাগ্য সহায় হয়নি। আবু ধাবিতে শুরুতে টস জিতে আফগানিস্তান ব্যাটিং নিয়েছে। 

প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে আফগানিস্তান। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২২১ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জবাবে ২২২ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট হারিয়ে তাড়া করে আফগান দল। 

একাদশে কারা

আজকের একাদশে বাংলাদেশ দুটি পরিবর্তন এনেছে। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ ও হাসান মাহমুদ। তাদের জায়গায় এসেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন। আফগানিস্তান অবশ্য একই দল নিয়ে খেলেছে। 

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, জাকের আলী, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, রহমত শাহ, হাশমতউল্লাহ শহীদী (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), নানগেলিয়া খারোটে, এএম গজনফর ও বশির আহমেদ। 

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
জন্মদিনে অপুর উপহার!
চীনের নার্সিং হোমে প্রবীণদের ওষুধ খাওয়াতে নাচের আয়োজন
কাকরাইলে ফের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা জাপা নেতাকর্মীদের, পুলিশের লাঠিপেটা
ঢাকাই রকের সঙ্গে পাকিস্তানের সুফিবন্ধন
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
