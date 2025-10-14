X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশ কি পারবে হোয়াইটওয়াশ এড়াতে?

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩২আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩২
ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে  অভাবিত সাফল্য অর্জন করলেও নিজেদের প্রিয় ফরম্যাট ওয়ানডেতে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। এক ম্যাচ আগেই সিরিজ হেরেছে। আজ মঙ্গলবার ওয়ানডে সিরিজে লজ্জাজনক হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

প্রথম ওয়ানডেতে পাঁচ উইকেটে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৯ রানে গুটিয়ে বাংলাদেশ হারে ৮১ রানে। যার ফলে আফগানিস্তান ২–০ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে।

অথচ তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে নেমেছিল। সেটা পূরণ হয়নি ব্যাটিং ব্যর্থতায়। 

মূলত বেপরোয়া ব্যাটিংই তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। অবশ্য আফগানিস্তান সিরিজের আগেই ওয়ানডে ফরম্যাটে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। 

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টানা দুই হারে বাংলাদেশ শেষ ১১ ওয়ানডের মধ্যে ১০টিতেই পরাজিত হয়েছে । তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, যে ফরম্যাটে বাংলাদেশকে শক্ত প্রতিপক্ষ ভাবা হতো, সেটাতেই এখন তারা বেশি দুর্বল।

ওয়ানডে ফরম্যাটে দুই দল এতদিন মোট ২১ বার মুখোমুখি হয়েছে। যেখানে ১১ জয়ে এখনও এগিয়ে বাংলাদেশ; আফগানিস্তানের জয় ১০টি। শেষ ওয়ানডেতে আফগানিস্তান জিতলে তারা শুধু বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশই করবে না, প্রথমবারের মতো মুখোমুখি রেকর্ডেও সমতা নিয়ে আসবে।

 

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
