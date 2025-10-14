শেষ ওয়ানডেতে টস হেরেছে বাংলাদেশ, একাদশে চার পরিবর্তন

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। এক ম্যাচ আগেই সিরিজ হেরেছে। আজ মঙ্গলবার ওয়ানডে সিরিজে লজ্জাজনক হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্যে আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে। টসভাগ্য অবশ্য সহায় হয়নি। শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।
প্রথম ওয়ানডেতে পাঁচ উইকেটে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৯ রানে গুটিয়ে বাংলাদেশ হারে ৮১ রানে। যার ফলে আফগানিস্তান ২–০ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে।
একাদশে কারা
বাংলাদেশ শেষ ম্যাচে চারটি পরিবর্তন এনেছে। নাঈম শেখ ও শামীম হোসেনের সঙ্গে এসেছেন দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা। আফগান একাদশেও প রিবর্তন দুটি। ছিটকে গেছেন রহমত শাহ। তার জায়গায় এসেছেন ইকরাম আলিখিল। বশিরকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয়েছে বিলাল সামিকে।
বাংলাদেশ একাদশ: মোহাম্মদ নাঈম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।
আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, ইকরাম আলিখিল, হাশমতউল্লাহ শহীদী (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), নানগেলিয়া খারোটে, এএম গজনফর ও বিলাল সামি।