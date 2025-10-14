X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেষ ওয়ানডেতে টস হেরেছে বাংলাদেশ, একাদশে চার পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫১
শেষ ওয়ানডেতে টস হেরেছে বাংলাদেশ, একাদশে চার পরিবর্তন

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। এক ম্যাচ আগেই সিরিজ হেরেছে। আজ মঙ্গলবার ওয়ানডে সিরিজে লজ্জাজনক হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্যে আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে। টসভাগ্য অবশ্য সহায় হয়নি। শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। 

প্রথম ওয়ানডেতে পাঁচ উইকেটে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৯ রানে গুটিয়ে বাংলাদেশ হারে ৮১ রানে। যার ফলে আফগানিস্তান ২–০ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলেছে।

একাদশে কারা

বাংলাদেশ শেষ ম্যাচে চারটি পরিবর্তন এনেছে। নাঈম শেখ ও শামীম হোসেনের সঙ্গে এসেছেন দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা। আফগান একাদশেও প রিবর্তন দুটি। ছিটকে গেছেন রহমত শাহ। তার জায়গায় এসেছেন ইকরাম আলিখিল। বশিরকে বাদ দিয়ে নেওয়া হয়েছে বিলাল সামিকে। 

বাংলাদেশ একাদশ: মোহাম্মদ নাঈম, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, রিশাদ হোসেন, নাহিদ রানা, তানভীর ইসলাম, হাসান মাহমুদ।

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, ইকরাম আলিখিল, হাশমতউল্লাহ শহীদী (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), নানগেলিয়া খারোটে, এএম গজনফর ও বিলাল সামি। 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
সম্পর্কিত
বাংলাদেশ কি পারবে হোয়াইটওয়াশ এড়াতে?
ওরা বল নয়, রশিদকেই খেলছে: টাইগারদের স্পিন কোচ
আফগানদের কাছে সিরিজ হার বাংলাদেশের
সর্বশেষ খবর
সিজেএফবি বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন তারা
সিজেএফবি বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন তারা
ভিকারুননিসার ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় আসামির যাবজ্জীবন
ভিকারুননিসার ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় আসামির যাবজ্জীবন
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media