সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
নারী বিশ্বকাপ

সেমির আশা টিকিয়ে রাখতে আজ জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৩
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুই দলই সমান দুই পয়েন্ট করে পেয়েছে। তবু বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার পথচলা এখন পর্যন্ত একেবারেই ভিন্নধর্মী। শ্রীলঙ্কার অর্জিত দুই পয়েন্ট এসেছে কলম্বোয় পরপর দুই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায়। এখন দুই দল খেলবে মুম্বাইয়ে- যেখানে সেমিফাইনালে ওঠার ক্ষীণ আশা নিয়ে শুরু হবে তাদের শেষ পর্বের লড়াই। বাংলাদেশ আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে। ম্যাচ দেখাবে টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস-১।

বাংলাদেশ টুর্নামেন্টের শুরুটা করেছিল দারুণভাবে। হারিয়েছে পাকিস্তানকে। এরপর তাদের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে লড়াই করেছে ঠিকই, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে খেই হারিয়েছে। যদিও শ্রীলঙ্কাকে এখনও ওয়ানডেতে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। তাদের ভরসা স্পিন-নির্ভর আক্রমণ, যার মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপকে বিপদে ফেলেছে। সোমবারের ম্যাচটা আসলে নকঅঅউট। যে দল হারবে তারা সেমিফাইনালের দৌড় থেকে বিদায় নেবে।

দুই দল এতদিনে মুখোমুখি হয়েছে চারবার—দুই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার জয় দুটি, বাকি দুইটি পরিত্যক্ত। সেমিফাইনালে উঠতে হলে বাংলাদেশকে জিততে হবে পরবর্তী দুই ম্যাচেই। পাশাপাশি তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচের দিকে। তবে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিলে সেটি হবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। 

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিন্তা ব্যাটিং, তবে স্পিন-নির্ভর বোলিংই এখন পর্যন্ত তাদের শক্তি। যদিও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চিত্রটা ছিল উল্টো। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের দেওয়া ১৯৯ রানের লক্ষ্য তুলে নেয় ১০ উইকেট হাতে রেখে।

শ্রীলঙ্কারও সমস্যা প্রায় একই। ব্যাটাররা ভালো সূচনা পেলেও মাঝপথে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ফেলছে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে সামর্থ্যের আভাস মিলেছিল। বৃষ্টি নামার আগে তুলেছিল ২৫৮ রান। তার পর ম্যাচটা ভাসিয়ে নেয় বৃষ্টি। 

আজকের ম্যাচেও শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা বাংলাদেশের স্পিনারদের বিপক্ষে কতটা ভালো করেন সেটা দেখার বিষয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ চাইবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট হাতে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে।

নারী ক্রিকেট দলনারী বিশ্বকাপ
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতকে আবারও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
১০ কাঠা জায়গাজুড়ে এবি মিউজিয়াম!
গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলায় এনসিপির নিন্দা
গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ শেকৃবি উপাচার্য ও নিপসমের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
