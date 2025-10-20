মুশতাকের মতে, রিশাদের টেস্ট অভিষেক সময়ের ব্যাপার মাত্র

মিরপুরে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মঙ্গলবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে নিশ্চিত করবে টাইগাররা। দলের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ অবশ্য আশাবাদী, টাইগাররা ৩-০ ব্যবধানেই সিরিজ নিশ্চিত করবে।
ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সোমবার তিনি বলেছেন, ‘ইনশাআল্লাহ। কোচ হিসেবে আমাদের কাজ ছেলেদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করা। বিশ্বাসই সবকিছু। আমার বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়, খেলোয়াড়রাও সেটা বুঝে ফেলে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানেই মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মাঝে প্রচুর প্রতিভা আছে, তারা যে কোনও দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আমাদের কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে।’
প্রথম ম্যাচ জয়ের নায়ক লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। একাই ক্যারিয়ার সেরা ফিগারে ৩৫ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এশিয়া কাপে আফগান স্পিন জাদুকর রশিদ খানের সঙ্গে রিশাদের আলাপচারিতা বরং কাজে দিয়েছে বলেই মনে করেন মুশতাক, ‘আমি চেয়েছিলাম রিশাদ যেন রশিদের সঙ্গে কথা বলে। তারা নিজেদের ভাবনা বিনিময় করেছে। রিশাদ রশিদের থেকে আলাদা বোলার, কিন্তু দুজনের মাঝে ভালো ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা আছে। তরুণ ক্রিকেটারদের উচিত রশিদ, আদিল রশিদের মতো সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলা। এটা ভালো দিক যে আন্তর্জাতিক পরিসরে রিশাদকে এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’
বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মুশতাক বলেন, রিশাদ শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেটেই নয়, টেস্ট ফরম্যাটেও হতে পারেন নির্ভরযোগ্য বিকল্প।
২৩ বছর বয়সী এই লেগ-স্পিনার এখন পর্যন্ত ১২টি ওয়ানডে ও ৫০টি টি–টোয়েন্টি খেলেছেন। তবে এখনও টেস্ট অভিষেক হয়নি তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২১ ম্যাচ খেলা রিশাদ সম্পর্কে মুশতাকের বিশ্বাস—এই তরুণের মধ্যেই টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্যের যোগ্যতাও রয়েছে, ‘আমি শতভাগ নিশ্চিত, রিশাদ টেস্ট খেলবে। শেষ চার উইকেটের জন্য, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো গভীর ব্যাটিং লাইনআপের বিপক্ষে রিশাদ যদি উচ্চতা ও বাউন্সের সুবিধা নিয়ে ভালো গুগলি বল করে, তাহলে সে হতে পারে ভীষণ কার্যকর। শেষ দিকের ব্যাটাররা তার গুগলি পড়তে পারে না। সে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য দারুণ হতে পারে, তবে জায়গাটা তাকে নিজের পারফরম্যান্সে অর্জন করতে হবে।’