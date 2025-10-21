মেরে খেলতে গিয়ে ক্যাচ আউট হৃদয়

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ১১ ওভারে বাংলাদেশ ৪৩/২ (সৌম্য ১৮*, শান্ত ১*; সাইফ ৬, হৃদয় ১২)
২২ রানে প্রথম উইকেট পতনের পর স্কোরবোর্ড সচল রাখার চেষ্টা করছিলেন তাওহীদ হৃদয়। সৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে ১০ ওভারে এক উইকেটে স্কোর নিয়ে যান ৪০ রানে। ১০.৩ ওভারে গুডাকেশ মোটি প্রলুব্ধ করার মতো বল দিয়ে হৃদয়কে ক্যাচ আউট করেছেন। ফেরার আগে ১৯ বলে ২ চারে ১২ রান করেছেন হৃদয়। বাংলাদেশ দ্বিতীয় উইকেট হারায় ৪১ রানে।
আবারও ব্যর্থ সাইফ
সৌম্য সরকার দারুণ ব্যাটিংয়ে রান জমা করলেও ব্যর্থ হয়েছেন আরেক ওপেনার সাইফ হাসান। ছক্কার মারার পরের বলেই (৪.৪ ওভারে) আকিল হোসেনের বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন তিনি। তাতে টানা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ব্যর্থ সাইফ আউট হয়েছেন ৬ রানে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ধারাবাহিকতা ওয়ানডেতে টেনে আনতে পারছেন না। বাংলাদেশ প্রথম উইকেট হারায় ২২ রানে।
টস জিতেছে বাংলাদেশ, তাসকিনের জায়গায় নাসুম
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরেছিল বাংলাদেশ। তবে শুরুতে ব্যাটিং করতে পেরেছিল। সিরিজ নিশ্চিতের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ।
রিশাদ হোসেনের ঘূর্ণিতে প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৩৫ রানে ৬ উইকেট নেন রিশাদ।
একাদশে কারা
বাংলাদেশ আজকে একটি পরিবর্তন নিয়ে খেলছে। বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ। দলে একমাত্র পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষজ্ঞ স্পিনার ৪জন। এসেছেন বামহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশে পরিবর্তন দুটি। জেইডেন সিলসের বদলে এসেছেন আকিল হোসেন। রোমারিও শেফার্ডের জায়গায় অভিষেক হচ্ছে আকিম অগাস্টের।
বাংলাদেশ একাদশ: সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসার মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানেজ, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফানে রাদারফোর্ড, , জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, আকিম অগাস্ট, গুডাকেশ মোটি, খ্যারি পিয়েরে ও আকিল হোসেন।