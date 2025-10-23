সিরিজ জয়ের পর মাশরাফি, তামিমের ভূমিকার কথা জানালেন মিরাজ 

২০২৪ সালের মার্চের পর ওয়ানডে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৭৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে। তাতে সিরিজ নিশ্চিত হয়েছে ২-১ ব্যবধানে। সাফল্যের পর অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ জানালেন, দুই সফল অধিনায়কের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শই চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে ভূমিকা রেখেছে।
সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেছেন, ‘দেখেন আগে একটা কথা বলি এটা নিয়ে আমার তিন নম্বর সিরিজ চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমি ক্যাপ্টেনসি করেছি তখন তো আমি (নিয়মিত) অধিনায়ক ছিলাম না। ওই সিরিজে শান্ত অধিনায়ক ছিল। ও ইনজুরি থাকার কারণে আমি অধিনায়কত্ব করেছি। দিনশেষে আমার জন্য অবশ্যই অনেক কঠিন, প্রথম দিকে আমি যখন করেছি (অধিনায়কত্ব)। এখন যত আমি করবো, তত আস্তে আস্তে অনেক কিছু উন্নতি হবে।’
তার পরেই কিংবদন্তিদের ভূমিকার কথা জানান মিরাজ, ‘আমাদের বাংলাদেশের যারা কিংবদন্তি খেলোয়াড় ছিলেন, অনেক অধিনায়কত্ব করেছেন, তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে তারা পেছন থেকে আমাকে অনেক সমর্থন করেছেন। বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের সফল অধিনায়ক, যদি বলি মনে করেন মাশরাফি ভাই- তিনি আমাকে অনেক সমর্থন করেছেন। তামিম ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বলেছেন যে এভাবে করলে ভালো হবে, কারণ যদি দেখেন তারা কিন্তু দুইজনই বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক এবং সত্যি কথা বলতে তারা আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছেন। এই যে দুইটা সিরিজে অনেক কিছু হয়েছে, ওনারা হয়তো কাছ থেকে দেখেছেন, অনেক কথা হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে।’
জুলাইয়ে এক বছরের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া মিরাজ ব্যক্তিগতভাবে মোটেও ছন্দে নেই। ওয়ানডেতেও তার অধীনে দল সংগ্রাম করছে। ১৩ ম্যাচে হেরেছে ১০টি। সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতলেও অতীতের জন্য সমালোচনার মুখে তিনি। এই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, ‘যেহেতু আমাকে এক বছরের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এক বছরের ভেতর যতগুলো ম্যাচ আছে এবং সেগুলোর মাধ্যমেই বাংলাদেশকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কারণ আমাকে যখন ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হয়েছিল, আমাদের টিমের পজিশন ছিল কত? ১০ নম্বর। এখনও ১০-ই আছে। তার মানে হ্যাঁ, মাঝখানে আমি অনেক ম্যাচ হেরেছি। সবাই যদি পারফর্ম করতো, সবাই যদি সবার খেলাটা খেলতো, তাহলে দিন শেষে টিম যদি রেজাল্ট না করে, দায়টা ক্যাপ্টেনের ওপরই আসে। টিম যখন ভালো খেলে, তখন কিন্তু অবশ্যই টিমের সবাই একত্রিত হয়ে খেলেছে বলে পারফরম্যান্স হচ্ছে। এটা নিয়ে আমি চিন্তা করছি না। এই ক্যাপ্টেন হয়তো আজকে আমি আছি, আমার জায়গা থেকে আরেকজন আসবে। দিন শেষে কিন্তু বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশের হয়ে খেলছি এবং বাংলাদেশকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, এটাই হলো আমাদের লক্ষ্য।’