X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টস হেরেছে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৪
টস হেরেছে বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে আজ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ। ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতা বাংলাদেশ এদিন অবশ্য টস জিততে পারেনি। প্রথম ম্যাচে শুরুতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা।  

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মাথায় নিয়ে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। লাল-সবুজরা টানা পঞ্চম টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামছে। তার আগে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে আগের চারটি সিরিজই জিতেছে তারা।

দলে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে অধিনায়ক লিটন দাসের প্রত্যাবর্তন। ইনজুরির কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা লিটন এখন দলের সবচেয়ে ফর্মে থাকা ব্যাটার এবং টি-টোয়েন্টিতে দেশের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক।

একাদশে কারা

বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), রোস্টন চেজ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন, খ্যারি পিয়েরে ও জেইডেন সিলস। 
/এফআইআর/ 
বিষয়:
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সম্পর্কিত
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শুরু বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজ
আমি চাই খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক: লিটন 
সিরিজ জয়ের পর মাশরাফি, তামিমের ভূমিকার কথা জানালেন মিরাজ 
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: ৯৭ দিনে ৩৬ বার অস্ত্রোপচারের পর বাসায় ফিরলো দীপ্ত
মাইলস্টোন দুর্ঘটনা: ৯৭ দিনে ৩৬ বার অস্ত্রোপচারের পর বাসায় ফিরলো দীপ্ত
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাওরের উন্নয়ন করা হচ্ছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাওরের উন্নয়ন করা হচ্ছে: পরিবেশ উপদেষ্টা
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে নিষিদ্ধ আ.লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
‘নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে’
‘নিজস্ব স্বার্থের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে’
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতণ্ডা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media