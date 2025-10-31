লিটনের আউটের পর তানজিদের ফিফটি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ১১ ওভারে ৭৯/২ (তানজিদ ৫১*, সাইফ ১১*; পারভেজ ৯, লিটন ৬)
শুরুর জুটি ভাঙার পর তানজিদ তামিমই চড়াও হয়ে খেলেছেন। লিটন শুধু সঙ্গ দিচ্ছিলেন তাকে। ৭.৩ ওভারে মেরে খেলতে গিয়ে ৯ বলে ৬ রানে পিয়েরের বলে কাটা পড়েন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তবে তার বিদায়ে প্রভাব পড়তে দেননি ওপেনার তানজিদ। ক্যারিবিয়ানদের ওপর চড়াও হয়ে ৩৬ বলে তুলে নিয়েছেন দশম ফিফটি। তার ব্যাটেই ১১ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ২ উইকেটে ৭৯।
পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশের ৪০
পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ। এই সময় ২.৪ ওভারে তানজিদ তামিম অবশ্য একবার ক্যাচ দিয়েও বেঁচেছেন। পঞ্চম ওভারে হোল্ডারের বলে এলবিডাব্লিউর আবেদন উঠলে আঙুল তুলে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। তানজিদ রিভিউ নিয়ে বেঁচেছেন।
আক্রমণে এসেই পারভেজকে ফেরালেন চেজ
টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালোই ব্যাট করছিলেন দুই ওপেনার পারভেজ হোসেন ও তানজিদ হাসান তামিম। ৩ ওভারে ২২ রান তুলেছিলেন তারা। কিন্তু রোস্টন চেজ চতুর্থ ওভারে প্রথমবার আক্রমণে এসেই প্রথম বলে তুলে নিয়েছেন পারভেজের উইকেট। এই ওপেনার ক্যাচ তুলে ফিরেছেন ৯ রানে। পারভেজের ১০ বলের ইনিংসে ছিল ১টি ছয়।
চার পরিবর্তন নিয়ে টস জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর লক্ষ্যে নামছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি সিরিজে এই প্রথম টস জিতেছে স্বাগতিকরা। শুরুতে ব্যাটিং নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।
প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজ এরই মধ্যে নিশ্চিত করেছে ক্যারিবিয়ানরা।
একাদশে কারা
আগের ম্যাচ থেকে একাদশে চারটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান। তাদের জায়গায় এসেছেন নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান, শরিফুল ইসলাম ও পারভেজ হোসেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশেও পরিবর্তন আছে তিনটি। শাই হোপ, শেরফানে রাদারফোর্ড ও জেইডেন সিলসকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাদের জায়গায় এসেছেন আমির জাঙ্গু, গুডাকেশ মোটি ও আকিম অগাস্ট।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, জাকের আলী, তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ড কিং, আলিক আথানেজ, আকিম অগাস্ট, রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), আমির জাঙ্গু (উইকেটরক্ষক), রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, গুডাকেশ মোটি, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন ও খ্যারি পিয়েরে।