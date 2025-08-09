X
০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
রদ্রিকে নিয়ে যে তথ্য দিলেন গার্দিওলা

   স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫
রদ্রির সঙ্গে গার্দিওলা।

মিডফিল্ডার রদ্রিকে নিয়ে স্বস্তিতে নেই ম্যানচেস্টার সিটি। আগামী সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতির আগে তাকে পুরোপুরি ফিট হিসেবে পাচ্ছে না সিটি। এমন তথ্য জানিয়েছেন, ম্যানসিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। 

গত সেপ্টেম্বরে অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছিঁড়ে গেলে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বেশিরভাগ সাইডলাইনে কাটিয়েছেন তিনি। ২০২৪ ব্যালন ডি’অর জয়ী খেলায় ফেরেন গত মৌসুমে বোর্নমাউথের বিপক্ষে বদলি হিসেবে। ক্লাব বিশ্বকাপেও দলের অংশ ছিলেন। টুর্নামেন্টে আল হিলালের বিপক্ষে শেষ ষোলোতে বিদায় নেয় সিটি। 

রদ্রির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, ‘রদ্রি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু আল হিলালের বিপক্ষে বড় চোট পেয়েছে সে। গত কয়েক দিন অনুশীলনে ভালো করেছে। আশা করছি, আন্তর্জাতিক বিরতির পর সে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবে।’

প্রিমিয়ার লিগে সিটি তাদের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে ১৬ আগস্ট। প্রতিপক্ষ উলভস। সেপ্টেম্বরের বিরতির আগে তারা টটেনহাম ও ব্রাইটনের বিপক্ষেও খেলবে। এই ম্যাচগুলোতে রদ্রির খেলার আশা করছেন গার্দিওলা। তবে সেটি পুরোপুরি সময়ের জন্য মোটেই নয়, ‘আশা করি, এই ম্যাচগুলোয় সে কিছু সময় খেলতে পারবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার ব্যথা নেই, আমরা চাই না রদ্রি চোট নিয়ে ফিরে আসুক। সেই কারণে ঝুঁকি এড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।’

/এফআইআর/  
বিষয়:
ম্যান সিটিইংলিশ প্রিমিয়ার লিগপেপ গার্দিওলা
