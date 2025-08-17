X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিতর্কিত গোল বাতিলে হার এড়ালো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি

স্পোর্টস ডেস্ক
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০
চেলসিকে রুখে দিয়েছে প্যালেস

গত মাসে ক্লাব বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাদের শুরুটা হলো হতাশাজনক ড্রয়ে। তবে ভাগ্য ভালো যে, প্রতিপক্ষ ক্রিস্টাল প্যালেসের শুরুর দিকে একটি গোল বাতিল হয়েছে। ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে।

প্যালেস ১৩ মিনিটে জাল কাঁপায়। এবেরেচি এজের ফ্রি কিক চেলসির গোলপোস্ট ভেদ করে। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ও রেফারি ড্যারেন ইংল্যান্ড গোল বাতিল করেন। মাঠেই রেফারি জানিয়ে দেন কারণ। রক্ষণদেয়ালের অনেক কাছে ছিলেন মার্ক গুয়েহি।

ইংল্যান্ড বলেন, ‘রিভিউয়ে দেখা গেছে, অ্যাওয়ে দলের ছয় নম্বর খেলোয়াড় শট নেওয়ার সময় রক্ষণদেয়াল থেকে এক মিটারের চেয়ে কম দূরত্বে ছিলেন। তাতে গোলটি বাতিল হয়েছে।’

আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডে ১৩ নম্বর আইন অনুযায়ী, যখন তিন বা তার বেশি খেলোয়াড় রক্ষণদেয়াল গড়ে, তখন আক্রমণভাগের সব খেলোয়াড়কে দেয়াল থেকে অন্তত এক মিটার দূরে থাকতে হবে যতক্ষণ না বলে শট নেওয়া হয়।’

এর আগে চার মিনিটে কুকুরেল্লার হেড গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দিয়ে চেলসিকে হতাশ করে অতিথিরা।

বাকি সময়ে আর কোনও দলই প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যুহ ভেদ করতে পারেনি। দুই দলের ডিফেন্ডারদের গোছানো পারফরম্যান্সে গোল হয়নি একটিও।

/এফএইচএম/
বিষয়:
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সম্পর্কিত
বড় জয়ে লিগ শুরু ম্যানসিটির 
‘ডিওগোর দিনে’ রোমাঞ্চ ছড়িয়ে জিতলো লিভারপুল
রদ্রিকে নিয়ে যে তথ্য দিলেন গার্দিওলা
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
জাহাজের ক্রুদের অচেতন করে কোটি টাকার চিনি লুটের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
জাহাজের ক্রুদের অচেতন করে কোটি টাকার চিনি লুটের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে দুদকের অভিযান
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে দুদকের অভিযান
সর্বাধিক পঠিত
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media