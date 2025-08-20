X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যে পুরস্কার জিতে সালাহর ইতিহাস 

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩২আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৫
অ্যাওয়ার্ড হাতে মোহাম্মদ সালাহ।

গত মৌসুমে পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন লিভারপুল উইঙ্গার মোহাম্মদ সালাহ। তাতে আবার গড়েছেন ইতিহাস। ৩৩ বছর সালাহ ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড়, যিনি এই খেতাবটি তিনবার জিতেছেন। 

গত মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অভিযানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন মিশরীয় তারকা। ২০২৪-২৫ মৌসুমে শীর্ষ গোলদাতা ছিলেন তিনি। গোল করেছেন ২৯টি, অ্যাসিস্ট ছিল ১৮। 

এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় আরও ছিলেন তার লিভারপুল সতীর্থ অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস, নিউক্যাসল স্ট্রাইকার অ্যালেক্সান্ডার ইসাক, চেলসি ফরোয়ার্ড কোল পালমার ও আর্সেনাল মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইস।

শুধু এই খেতাবই নয়, সালাহ কিন্তু গত মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটিও ঘরে তুলেছিলেন।  তাছাড়া জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ডও।

পুরস্কার জয়ের পর তার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যখন মিশরে বড় হচ্ছিলেন, তখন পুরস্কার জেতার এই আকাঙ্ক্ষা ছিল কিনা। জবাবে তিনি সালাহ বলেছেন, ‘অবশ্যই আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম, বিখ্যাত হতে চেয়েছিলাম এবং আমার পরিবারের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মিশরে পড়ে থাকলে বড় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা যায় না। যখন আপনি বড় হন, তখন জিনিসগুলো ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করেন, আপনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং আপনি বড় ছবিটা দেখতে শুরু করেন।’

/এফআইআর/ 
বিষয়:
লিভারপুল ফুটবল ক্লাবইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সম্পর্কিত
বিতর্কিত গোল বাতিলে হার এড়ালো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি
বড় জয়ে লিগ শুরু ম্যানসিটির 
লিভারপুলের সঙ্গে লেওনির ছয় বছরের চুক্তি
সর্বশেষ খবর
ফরিদপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পানিবন্দি ২৬০ পরিবার পেলো ত্রাণসহায়তা
ফরিদপুরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের পানিবন্দি ২৬০ পরিবার পেলো ত্রাণসহায়তা
গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের হুমকি দিয়ে প্রতারণা, তিতাসের সতর্কবার্তা
গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের হুমকি দিয়ে প্রতারণা, তিতাসের সতর্কবার্তা
সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসা, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাড়ানো হলো
সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসা, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাড়ানো হলো
বিশ্ব মশা দিবস আজ
বিশ্ব মশা দিবস আজ
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
পদত‍্যাগ করলেন প্রসিকিউটর হাসানুল বান্না
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media