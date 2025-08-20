যে পুরস্কার জিতে সালাহর ইতিহাস 

গত মৌসুমে পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন লিভারপুল উইঙ্গার মোহাম্মদ সালাহ। তাতে আবার গড়েছেন ইতিহাস। ৩৩ বছর সালাহ ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড়, যিনি এই খেতাবটি তিনবার জিতেছেন।
গত মৌসুমে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অভিযানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন মিশরীয় তারকা। ২০২৪-২৫ মৌসুমে শীর্ষ গোলদাতা ছিলেন তিনি। গোল করেছেন ২৯টি, অ্যাসিস্ট ছিল ১৮।
এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় আরও ছিলেন তার লিভারপুল সতীর্থ অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস, নিউক্যাসল স্ট্রাইকার অ্যালেক্সান্ডার ইসাক, চেলসি ফরোয়ার্ড কোল পালমার ও আর্সেনাল মিডফিল্ডার ডেক্লান রাইস।
শুধু এই খেতাবই নয়, সালাহ কিন্তু গত মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটিও ঘরে তুলেছিলেন। তাছাড়া জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ডও।
পুরস্কার জয়ের পর তার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যখন মিশরে বড় হচ্ছিলেন, তখন পুরস্কার জেতার এই আকাঙ্ক্ষা ছিল কিনা। জবাবে তিনি সালাহ বলেছেন, ‘অবশ্যই আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম, বিখ্যাত হতে চেয়েছিলাম এবং আমার পরিবারের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মিশরে পড়ে থাকলে বড় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা যায় না। যখন আপনি বড় হন, তখন জিনিসগুলো ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করেন, আপনার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং আপনি বড় ছবিটা দেখতে শুরু করেন।’