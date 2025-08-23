X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
দেম্বেলের পেনাল্টি মিসের পরও পিএসজির জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৮আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৮
রুইজের একমাত্র গোলে জিতেছে পিএসজি

উসমান দেম্বেলের পেনাল্টি মিস করলেন। তারপরও জিততে সমস্যা হয়নি পিএসজির। ফ্যাবিয়ান রুইজের একমাত্র গোলে অ্যাঙ্গারসকে হারিয়েছে তারা।

শুক্রবার লিগ ওয়ানে প্রথম হোম ম্যাচ ১-০ গোলে জিতেছে প্যারিসের ক্লাব।

আগামী মাসের ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়ে এগিয়ে থাকা দেম্বেলে পেনাল্টি নষ্ট করেন। প্রথমার্ধে হোয়াও নেভেসের আদায় করা পেনাল্টিতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে মারেন ফরাসি উইঙ্গার।

তবে পিএসজি খেলা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। তাতে গোলও পেয়ে যায় তারা। ৫০তম মিনিটে বক্সের সেন্টার থেকে ডানপায়ের শটে জাল কাঁপান তিনি। তাতে অ্যাঙ্গারসের বিপক্ষে টানা ১১টি হোম ম্যাচ জিতলো পিএসজি।

গত মাসে চেলসির কাছে ক্লাব বিশ্বকাপে ফাইনাল হারের পর লুইস এনরিকের দল নতুন মৌসুমে প্রথম তিন ম্যাচই জিতলো। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ীরা পেনাল্টিতে টটেনহামকে হারিয়ে ইউরোপিয়ান সুপার কাপ জেতে। লিগ ওয়ানেও তাদের শুরু হয় নঁতেকে ১-০ গোলে হারিয়ে।

/এফএইচএম/
বিষয়:
পিএসজি-ক্লাব
