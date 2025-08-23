সিটিকে ঘরের মাঠে হারালো টটেনহাম

প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে অপ্রত্যাশিত হার দেখেছে ম্যানচেস্টার সিটি। তাদের ২-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পার।
গত নভেম্বরেও ইতিহাদে ৪-০ গোলে সিটিকে হারানোর স্বাদ পেয়েছিল টটেনহাম। এবারও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে তারা। যদিও শুরুটা হয়েছে ধীর গতিতে। ৩৫ মিনিটে শুরুর গোলটি করেছেন ব্রেনান জনসন। রিচার্লিসনের লো ক্রস থেকে জাল কাঁপান তিনি।
শুরুতে অবশ্য অফসাইড বলে গোলটিকে বাতিল করা হয়েছিল। পরে ভার রিভিউর পরই বৈধতা পেয়েছে। তার পর প্রথমার্ধে বাড়তি ৭ মিনিট যোগ হওয়ার পর সেই সুযোগে ব্যবধান আরও বাড়ায় স্পাররা। নিজেদের বক্সে জেমস ট্র্যাফোর্ডের আলগা পাস থেকে লক্ষ্যে বল পাঠাতে কোনও ভুল করেননি জোয়াও পালিনিয়া।
বিরতির আগে হাল্যান্ডের সুযোগ ছিল একটি গোল শোধ করার। কিন্তু ক্লোজ রেঞ্জে সুযোগ পেয়েও তিনি হেড করেন লক্ষ্যের ওপর দিয়ে।
শেষ দিকে আরও ব্যবধান বাড়তে পারতো স্পারদের। ডমিনিক সোলানকে ও উইলিসন ওডোবার্টকে হতাশ করেছেন ট্র্যাফোর্ড। অবশ্য তার আগেই যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে সিটির।