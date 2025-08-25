X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
অধিনায়কের পেনাল্টি মিসে ম্যানইউর জয়ের অপেক্ষা বাড়লো

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৮আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০০:১৮
পেনাল্টি মিস করেছেন ফের্নান্দেস

আর্সেনালের কাছে ঘরের মাঠে হারের পর ক্রাভেন কটেজে হতাশার রাত কাটালো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। যেখানে টানা আট জয় তারা পেয়েছে, সেখানে এবার ড্র দেখতে হলো! এই মৌসুমে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ জয়ের জন্য অপেক্ষাও বাড়লো তাতে। রবিবার ফুলহ্যামের মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে রেড ডেভিলরা।

গোলশূন্য প্রথমার্ধ শেষে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা ছোঁয়ার একটু আগে আত্মঘাতী গোল এগিয়ে দেয় ম্যানইউকে। অথচ অধিনায়ক ব্রুনো ফের্নান্দেসের গোলে প্রথমার্ধে লিড নিতে পারতো তারা। পেনাল্টি মিস করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার।

১৫ মিনিট পরই লিড হারায় ম্যানইউ। অ্যালেক্স আইওবির ক্রসে ফুলহ্যামের বদলি খেলোয়াড় এমিল স্মিথ রো জাল কাঁপান।

শেষ ৪০ মিনিট ম্যানইউ তাদের ২০ কোটি পাউন্ডের ফ্রন্টলাইন নামিয়েছিল। বেঞ্জামিন সেসকো, ম্যাথিউস কুনহা ও ব্রায়ান এমবেউমো সুবিধা করতে পারেননি। তাদের বিবর্ণ পারফরম্যান্সের দিনে টিনএজ সেন্টার ব্যাক লেনি ইয়োরোর ক্রস ফুলহ্যামের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো মুনিজের গায়ে লেগে জালে জড়ায়।

ম্যানইউ দুই মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারতো। মাউন্ট ম্যাসনের ব্যাকপাসে কুনহার সাইডফুট শটে বল ক্যালভিন বাসের পায়ের মাঝ দিয়ে বার্ন লেনোর পোস্টে লাগে।

১২তম মিনিটে ফুলহ্যাম প্রথম সুযোগ পায়। রায়ান সিসিগননের চতুর ফ্লিকে জশ কিং লক্ষ্যে শট নেন। আর্সেনালের কাছে আগের ম্যাচে ভুল করে সমালোচিত ম্যানইউ কিপার আতলায় বায়িন্দির দারুণ ক্ষিপ্রতায় সেভ করেন।

আধঘণ্টার মাথায় বাসে ও মাউন্টের সংঘর্ষের পর ভিএআরে পেনাল্টি দেন রেফারি। রিপ্লেতে ফুলহ্যাম ডিফেন্ডারকে রেসলিং স্টাইলে মাউন্টকে ফাউল করেন। তবে বাসেকে অনুশোচনায় পুড়তে হয়নি। ক্রসবারের উপর দিয়ে হ্যামারস্মিথ এন্ডের দিকে বল মেরে সুযোগ নষ্ট করেন ফের্নান্দেস।  

৫১তম মিনিটে কাসেমিরোর বদলে সেসকোকে নামান রুবেন আমোরিম। সাত মিনিট পর এমবেউমোর কর্নারে ইয়োরোর হেড মুনিজের পিঠে লেগে জারে জড়ায় বল।

৭২তম মিনিটে ফুলহ্যাম পাল্টা জবাব দেয়। আইওবির বল বিপদমুক্ত করতে ব্যর্থ হন মাথিয়াস ডি লিট। সাবেক আর্সেনাল ফরোয়ার্ড স্মিথ রো লক্ষ্যে বল পাঠান।

আরেক ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইরে ইউনাইটেডের হয়ে জয়সূচক গোলের বেশ কাছে ছিলেন। কিন্তু তার হেড গোলবারের পাশ দিয়ে যায়। তাতে ফুলহ্যাম টানা আট ম্যাচ পর ঘরের মাঠে ম্যানইউর কাছ থেকে পয়েন্ট আদায় করলো।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
