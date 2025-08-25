X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

১৮ কোটি টাকায় সারাদেশে ফুটবল জাগানোর পরিকল্পনা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

তারুণ্য উৎসবের ব্যানারে দেশব্যাপী জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১৮ কোটি টাকা বাজেটের এই টুর্নামেন্ট দিয়ে সারা দেশে ফুটবল উন্মাদনা জাগানোই মূল লক্ষ্য। এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ আগস্ট থেকে। সোমবার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এর বিস্তারিত। 

টুর্নামেন্টের জন্য সরকার থেকে প্রথম প্রস্থে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চূড়ান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্থে আরও ৫ কোটি পাবে বাফুফে। তবে দেশব্যাপী তারুণ্য উৎসবের ব্যানারে মোট তিনটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য বাফুফে ১৮ কোটি টাকার একটা খসড়া বাজেট করেছে। বাকি ৮ কোটি টাকা বাফুফে নিজেরাই সংগ্রহ করবে। 

৩০ আগস্ট মুন্সিগঞ্জে স্বাগতিক জেলা ও জামালপুরের ম্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে অংশ নিচ্ছে ৬৪ জেলা দল। আটটি পটে বিভক্ত করা হয়েছে জেলাগুলোকে। প্রতিটি পটের নামকরণ করা হয়েছে জুলাই শহীদদের নামানুসারে। টুর্নামেন্টের প্রথম দুই রাউন্ড হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে। অর্থাৎ ৬৪ থেকে ৩২, এরপর ৩২ থেকে তৃতীয় পর্বে নেমে ১৬টি দল। এই ১৬ দল নিয়ে শুরু হবে নকআউট পর্ব। এভাবেই ১৬ থেকে আট, এরপর চার দলের সেমিফাইনাল এবং সেরা দুই দল নিয়ে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। যে ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন্সের (এএফসি) সভাপতি শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল খলিফা। 

টুর্নামেন্ট আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী (হ্যাপি) জানান, ‘এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে জেলায় ফুটবল নিয়ে একটা উন্মাদনা শুরু হবে। সিনিয়রদের আসর চলা অবস্থায় বাফুফে অনূর্ধ্ব-১৭ পুরুষ ও নারী চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করবে।’ এই তিনটি আসরের সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে তৃণমূল থেকে ভালো মানের প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই সম্ভব হবে বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা । 

টুর্নামেন্টের লোগো ও সূচি উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব-উল-আলম। তিনিও বিশ্বাস করেন সরকার ও বাফুফের এই যৌথ উদ্যোগ তরুণ সমাজে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হবে, ‘ফুটবল এমন একটা খেলা যার মাধ্যমে খুব সহজেই যুব সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। গত বছর সরকার তারুণ্যের উৎসব করে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। এবারও তাই আমরা এই আয়োজন করতে যাচ্ছি। আমি বেশ কয়েকবার ৬৪ জেলার প্রশাসকের সঙ্গে সভা করেছি, যাতে ভালোভাবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যায়। নারী ফুটবলাররা নিয়মিত সাফল্য এনে দিচ্ছে দেশকে। আমি মনে করি এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে আরও অনেক বেশি প্রতিভাবান ফুটবলার তৃণমূল থেকে খুঁজে পাবো।’

ক্রীড়া সচিব আরও জানিয়েছেন, তারুণ্যের উৎসবের ব্যানারে ফুটবলের পাশাপাশি অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনকেও সরকার সহায়তা দেবে।

/টিএ/এফআইআর/এমওএফ/
বিষয়:
বাফুফে
সম্পর্কিত
এবারও মেয়েদের বোনাস বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
নেপালের বিপক্ষে প্রাথমিক দলে আছেন হামজা
আবাহনীকে হারাতে ইউক্রেনসহ ৯ বিদেশির ওপরও ভরসা কিরগিজস্তানের মুরাসের
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’
‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media