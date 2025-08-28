X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল শুরুর সময় পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৮
গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল কিক অফের সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা। আগে সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান সময় অনুযায়ী রাত ৯টায় ফাইনাল শুরু হতো, তা এগিয়ে আনা হয়েছে তিন ঘণ্টা। দিনের আলো নিভতেই সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে শিরোপার লড়াই, বাংলাদেশ সময় সেটা রাত ১০টায়। আগের মতো শনিবারেই হবে শ্রেষ্ঠত্বের ম্যাচ।

উয়েফা বলেছে, পরিবার ও শিশুদের সুবিধার্থে নতুন এই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেন তারা টেলিভিশনে খেলা দেখতে পারে এবং যারা মাঠে আসবে তারা যেন গণপরিবহন ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া স্বাগতিক শহরে ম্যাচ শেষে ভক্তরা উৎসবও করতে পারবে আগের চেয়ে বেশি সময়। আগামী বছর হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের পুসকাস এরেনায় ৩০ মে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নতুন সময় কার্যকর হবে।

গত কয়েক বছরে দেখা গেছে স্থানীয় সময় ফাইনাল ৯টায় শুরু হলে ম্যাচ এক্সট্রা সময়ে গেলে এবং পেনাল্টি শুটআউট হলে খেলা শেষ হতে মধ্যরাত হয়ে যায়। এই বিষয়টিও মাথায় রেখে সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

উয়েফা বলেছে, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের দিন সবার জন্য যেন সত্যিকারের উপভোগ্য হয়ে ওঠে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। যারা মৌসুমের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাব ফুটবল ম্যাচে (স্টেডিয়ামে) উপস্থিত থাকতে চায়, সেইসব পরিবার ও শিশুদের জন্য এমন একটা আবহ তৈরি করতে চাই, যেন তাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে ওঠে।’

এই পরিবর্তন কেবল ফাইনালের জন্য। বাকি সব ম্যাচ আগের সময়ে শুরু হবে। বাংলাদেশ সময়ে এই প্রতিযোগিতার প্রথমভাগের ম্যাচগুলো আগের মতো রাত একটায় ও পরেরভাগে রাত ২টায় শুরু হবে। ফাইনালের আগে সব ম্যাচ হবে মঙ্গলবার ও বুধবার।

/এফএইচএম/
বিষয়:
চ্যাম্পিয়ন্স-লিগ
সম্পর্কিত
বার্সা কোচকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করলো উয়েফা
হৃদরোগে মারা গেলেন পোর্তোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো অধিনায়ক
ইয়ামালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অ্যাওয়ার্ড জিতলেন দুয়ে
সর্বশেষ খবর
ইসির রোডম্যাপ ইতিবাচক: এবি পার্টি
ইসির রোডম্যাপ ইতিবাচক: এবি পার্টি
মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত মব-সন্ত্রাস, সিপিবির ক্ষোভ
মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত মব-সন্ত্রাস, সিপিবির ক্ষোভ
রাকসু নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন তুলেছেন ছাত্রদলের নেতারা
রাকসু নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন তুলেছেন ছাত্রদলের নেতারা
মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার
মেসিকে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার
সর্বাধিক পঠিত
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media