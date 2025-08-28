চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল শুরুর সময় পরিবর্তন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল কিক অফের সময়ে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের শীর্ষ সংস্থা। আগে সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান সময় অনুযায়ী রাত ৯টায় ফাইনাল শুরু হতো, তা এগিয়ে আনা হয়েছে তিন ঘণ্টা। দিনের আলো নিভতেই সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে শিরোপার লড়াই, বাংলাদেশ সময় সেটা রাত ১০টায়। আগের মতো শনিবারেই হবে শ্রেষ্ঠত্বের ম্যাচ।
উয়েফা বলেছে, পরিবার ও শিশুদের সুবিধার্থে নতুন এই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেন তারা টেলিভিশনে খেলা দেখতে পারে এবং যারা মাঠে আসবে তারা যেন গণপরিবহন ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া স্বাগতিক শহরে ম্যাচ শেষে ভক্তরা উৎসবও করতে পারবে আগের চেয়ে বেশি সময়। আগামী বছর হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের পুসকাস এরেনায় ৩০ মে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নতুন সময় কার্যকর হবে।
গত কয়েক বছরে দেখা গেছে স্থানীয় সময় ফাইনাল ৯টায় শুরু হলে ম্যাচ এক্সট্রা সময়ে গেলে এবং পেনাল্টি শুটআউট হলে খেলা শেষ হতে মধ্যরাত হয়ে যায়। এই বিষয়টিও মাথায় রেখে সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।
উয়েফা বলেছে, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের দিন সবার জন্য যেন সত্যিকারের উপভোগ্য হয়ে ওঠে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। যারা মৌসুমের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাব ফুটবল ম্যাচে (স্টেডিয়ামে) উপস্থিত থাকতে চায়, সেইসব পরিবার ও শিশুদের জন্য এমন একটা আবহ তৈরি করতে চাই, যেন তাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে ওঠে।’
এই পরিবর্তন কেবল ফাইনালের জন্য। বাকি সব ম্যাচ আগের সময়ে শুরু হবে। বাংলাদেশ সময়ে এই প্রতিযোগিতার প্রথমভাগের ম্যাচগুলো আগের মতো রাত একটায় ও পরেরভাগে রাত ২টায় শুরু হবে। ফাইনালের আগে সব ম্যাচ হবে মঙ্গলবার ও বুধবার।