শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
অধিনায়ক হয়ে পোল্যান্ড দলে ফিরবেন লেভানডোভস্কি

স্পোর্টস ডেস্ক
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৪আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৪
রবার্ট লেভানডোভস্কি

রবার্ট লেভানডোভস্কি অধিনায়ক হিসেবে পোল্যান্ডের স্কোয়াডে ফিরবেন। দলের কোচ ইয়ান আরবান শুক্রবার এই কথা বলেছেন। আগের কোচ মাইকেল প্রোবিয়েরজ অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়ায় জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়ান এই স্ট্রাইকার।

পোল্যান্ডের সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতার আর্মব্যান্ড কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে সমালোচনার মুখে জুনে পদত্যাগ করেন প্রোবিয়েরজ। গত জুলাইয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হন আরবান।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিনল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের পর গ্রুপের তৃতীয় স্থানে পোল্যান্ড। আগামী বছরের টুর্নামেন্টের টিকিট পেতে ৩৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার লেভানডোভস্কির ওপর আশা রাখছেন নতুন কোচ।

আরবান বলেছেন, ‘নতুন করে আমি আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করতে চাই। রবার্ট লেভানডোভস্কি দলের অধিনায়ক হবে। সোমবার প্রেস কনফারেন্সেও সে আমার সঙ্গে থাকবে। পিওতর (আগের অধিনায়ক) জিয়েলিনস্কিকে সহঅধিনায়ক করেছি। ইয়ান বেদনারেক হবে তৃতীয় অধিনায়ক।’

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর নেদার‌ল্যান্ডসের মাঠে পরের বাছাই খেলবে পোল্যান্ড। তিন দিন পর তারা স্বাগত জানাবে ফিনল্যান্ডকে।

বিশ্বকাপ বাছাই-ইউরোপ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
