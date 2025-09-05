জোড়া গোলে শেষ ম্যাচ রাঙালেন মেসি

২০২৬ বিশ্বকাপের পরই বুটজোড়া তুলে রাখতে চান লিওনেল মেসি। তার আগে ঘরের মাঠে আজ সম্ভবত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সম্ভাব্য বিদায় ধরে নেওয়া সেই ম্যাচটা জোড়া গোলে রাঙিয়েছেন কাতার বিশ্বকাপ জয়ী। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে তার জোড়ায় ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।
বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে একেবারে ঘরের ছেলের মতোই নিজেকে মেলে ধরেন ৩৮ বছর বয়সী। মেসি গোলের দেখা পেয়েছেন ৩৯ মিনিটে। ৭৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লাউতারো মার্টিসেজ। ৪ মিনিট বাদে জোড়া গোল তুলে রাতটা পুরোপুরি নিজের করে নেন মেসি।
ঘরের মাঠে মেসির পুরো পরিবার উপস্থিত ছিল। সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন কিংবদন্তিকে ঘরের মাঠে শেষবারের মতো দেখার জন্য। তাই মেসির পরিবারের কাছে ক্ষণটা ছিল আবেগঘন।
আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার বাছাই থেকে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে। তাও আবার সেটা করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। তাদের সংগহ ৩৮ পয়েন্ট। অপর দিকে বিশ্বকাপে খেলার আশায় জোর ধাক্কা লাগলো ভেনেজুয়েলার।