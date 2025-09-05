X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জোড়া গোলে শেষ ম্যাচ রাঙালেন মেসি

  স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:৫৮আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:০২
আলভারেজের সঙ্গে উদযাপনে মেসি।

২০২৬ বিশ্বকাপের পরই বুটজোড়া তুলে রাখতে চান লিওনেল মেসি। তার আগে ঘরের মাঠে আজ সম্ভবত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সম্ভাব্য বিদায় ধরে নেওয়া সেই ম্যাচটা জোড়া গোলে রাঙিয়েছেন কাতার বিশ্বকাপ জয়ী। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে তার জোড়ায় ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। 

বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে একেবারে ঘরের ছেলের মতোই নিজেকে মেলে ধরেন ৩৮ বছর বয়সী। মেসি গোলের দেখা পেয়েছেন ৩৯ মিনিটে। ৭৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লাউতারো মার্টিসেজ। ৪ মিনিট বাদে জোড়া গোল তুলে রাতটা পুরোপুরি নিজের করে নেন মেসি। 

ঘরের মাঠে মেসির পুরো পরিবার উপস্থিত ছিল। সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন কিংবদন্তিকে ঘরের মাঠে শেষবারের মতো দেখার জন্য। তাই মেসির পরিবারের কাছে ক্ষণটা ছিল আবেগঘন। 

আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার বাছাই থেকে মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে। তাও আবার সেটা করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। তাদের সংগহ ৩৮ পয়েন্ট। অপর দিকে বিশ্বকাপে খেলার আশায় জোর ধাক্কা লাগলো ভেনেজুয়েলার। 

/এফআইআর/
বিষয়:
লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবল দল
সম্পর্কিত
আবেগজড়িত কণ্ঠে স্ক্যালোনি, ‘এটা হয়তো মেসির বিদায়ী ম্যাচ নয়’
মেসিদের হতাশ করে লিগস কাপ জিতলো সিয়াটল
‘খুবই বিশেষ’ ম্যাচ খেলতে প্রস্তুত মেসি
সর্বশেষ খবর
আমিরাতকে হারিয়ে আফগানদের নিয়ে ফাইনালে উঠলো পাকিস্তান 
আমিরাতকে হারিয়ে আফগানদের নিয়ে ফাইনালে উঠলো পাকিস্তান 
কুমিল্লা ইপিজেড থেকে পণ্য রফতানিতে রেকর্ড
কুমিল্লা ইপিজেড থেকে পণ্য রফতানিতে রেকর্ড
টিভিতে আজকের খেলা (৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
উপদেষ্টা ও এনসিপি নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে ৫০ লাখ টাকা প্রতারণা: আসামি ফারুক রিমান্ডে
উপদেষ্টা ও এনসিপি নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে ৫০ লাখ টাকা প্রতারণা: আসামি ফারুক রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media