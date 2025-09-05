X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইয়েমেনের বিপক্ষে ফাহমিদুলকে নিয়েই ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ জিততে চায় বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৩আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৪
অনুশীলনে বাংলাদেশ দল

এএফসি অনূর্ধ্ব ২৩ বাছাইয়ে স্বাগতিক ভিয়েতনামের কাছে ২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। গ্রুপে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ আরেক শক্তিশালী ইয়েমেন। প্রথম ম্যাচে ছিলেন না ইতালি প্রবাসী ফাহমিদুল ইসলাম। তবে কাল খেলবেন। তাই আশাবাদী বাংলাদেশ দলও।

আজ শুক্রবার অনুশীলন শেষে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক শেখ মোরসালিন ম্যাচ জেতার কথাই বললেন।

মোরসালিন বলেন, ‘আসলে প্রথম ম্যাচে আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল হয়নি। কাল যেহেতু আমাদের ম্যাচ, আজকে ট্রেনিং সেশন ছিল। কোচেরা ইয়েমেন টিমের যেই দুর্বল দিক আছে, শক্তির দিক আছে। ওইগুলো নিয়ে আজকে একটা ভিডিও সেশন ছিল প্রাকটিসের আগে। আমি মনে করি কালকে আমাদের ডু-অর-ডাই ম্যাচ। যেকোনোও উপায়ে আমাদের জিততে হবে। আমার দলের সবার মেন্টালিটি এখন এটাই।’

এরপরই এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার যোগ করেন, ‘আমাদের কমিটমেন্ট একটাই- কালকের ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। আমাদের সামনে দুইটা ম্যাচ আছে, কিন্তু কালকের ম্যাচ জিতলে একটা সুযোগ থাকবে, কিন্তু নেগেটিভ কিছু হলে... যে কারণে আমাদের লক্ষ্য কালকের ম্যাচ জেতা। আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন।’

দলের ভারপ্রাপ্ত হেড কোচ হাসান আল মামুন তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান। তিনি বলেন, ‘প্রথম ম্যাচ ভালো হয়নি, আশানুরূপ ফল আনতে পারিনি। আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারিনিই। আমরা চাইবো আমাদের চেহারায় ফিরে আসতে। ছেলেরা রেডি, আমরা টেকনিক্যালি বিষয় আছে, অপনেন্টের শক্তি, দুর্বলতা নিয়ে ভিডিও সেশন করেছি। আসলে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে আমাদের জিততে হবে। আমরা কালকে তিন পয়েন্টের জন্য মাঠে নামব।’

প্রতিপক্ষ ইয়েমেন নিয়ে তার মূল্যায়ন, ‘ইয়েমেন আমাদের সমান শক্তির টিম। কিছু ব্যক্তিগত স্কিলফুল খেলোয়াড় আছে। তবে আমরা ওদের দুর্বল জায়গা আছে সেগুলো শনাক্ত করেছি। আমরা প্রস্তুত, টুর্নামেন্টে ফিরতে হলে আমাদের জয় ছাড়া কোনও বিকল্প নেই।’

দলের ম্যানেজার শাহীন হাসান বলেছেন, ‘ফাহমিদুল খেলবেন। তাই দল আরও শক্তিশালী হয়েছে। আশা করছি ছেলেরা ঘুরে দাঁড়াবে।’

/টিএ/এমএইচআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ফুটবল
সম্পর্কিত
হামজা ছাড়াও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল: নেপাল কোচ
নেপালকে শক্তিশালী বললেও জয়-ই লক্ষ্য জামালের
হামজা-শমিত ছাড়াও নেপালের বিপক্ষে কঠিন ম্যাচ হবে: বাংলাদেশ কোচ
সর্বশেষ খবর
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media