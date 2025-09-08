X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আঘাত পেয়ে ঠোঁটে সেলাই হাল্যান্ডের

স্পোর্টস ডেস্ক
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪
ঠোঁটে সেলাই পড়েছে হাল্যান্ডের।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নরওয়ের হয়ে খেলতে গিয়ে অদ্ভুত ঘটনায় মুখে আঘাত পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ড। আঘাতে তাকে ঠোঁটে সেলাইও দিতে হয়েছে!

২৪ বছর বয়সী হাল্যান্ড স্ন্যাপচ্যাটে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় তার ডানদিকের ঠোঁটের নিচে একটি কাটা দাগ। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বাসের দরজায় আঘাত পেয়েছি। ৩টা সেলাই পড়েছে।’

নরওয়েজীয় সংবাদমাধ্যম ভিজি জানায়, বাস থেকে নামার পর লাগেজের দরজায় দুর্ঘটনাবশত আঘাত পান হাল্যান্ড। যদিও তার চোট গুরুতর নয়।

ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মজা করে হাল্যান্ড লিখেছেন, ‘কাটা দাগটি নাকি দারুণ দেখাচ্ছে।’

আগামী মঙ্গলবার নরওয়ে তাদের পরবর্তী বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মলদোভার মুখোমুখি হবে। গত বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন হাল্যান্ড। যার ফলে তারা টানা চার ম্যাচে শতভাগ জয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছে।

/এফআইআর/
বিষয়:
আর্লিং হাল্যান্ড
সম্পর্কিত
ইসরায়েল ম্যাচের টিকিট বিক্রির আয় ফিলিস্তিনে দেবে নরওয়ে
বড় জয়ে লিগ শুরু ম্যানসিটির 
হাল্যান্ডের ৩০০ গোল, পেছনে ফেলেছেন মেসি-রোনালদোকেও 
সর্বশেষ খবর
স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এক সঙ্গে কাজ করেবে ব্র্যাক ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস
স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এক সঙ্গে কাজ করেবে ব্র্যাক ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
আত্মসমর্পণ না করলে হারিকেন হামলা, হামাসকে ইসরায়েলের হুমকি
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
জাকসু নির্বাচনে এজিএস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বিরিয়ানি বিতরণের অভিযোগ
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
ভোলায় নারীকে প্রকাশ্যে হেনস্তা: গ্রেফতার ৫
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media