আঘাত পেয়ে ঠোঁটে সেলাই হাল্যান্ডের

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নরওয়ের হয়ে খেলতে গিয়ে অদ্ভুত ঘটনায় মুখে আঘাত পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ড। আঘাতে তাকে ঠোঁটে সেলাইও দিতে হয়েছে!
২৪ বছর বয়সী হাল্যান্ড স্ন্যাপচ্যাটে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় তার ডানদিকের ঠোঁটের নিচে একটি কাটা দাগ। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘বাসের দরজায় আঘাত পেয়েছি। ৩টা সেলাই পড়েছে।’
নরওয়েজীয় সংবাদমাধ্যম ভিজি জানায়, বাস থেকে নামার পর লাগেজের দরজায় দুর্ঘটনাবশত আঘাত পান হাল্যান্ড। যদিও তার চোট গুরুতর নয়।
ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মজা করে হাল্যান্ড লিখেছেন, ‘কাটা দাগটি নাকি দারুণ দেখাচ্ছে।’
আগামী মঙ্গলবার নরওয়ে তাদের পরবর্তী বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মলদোভার মুখোমুখি হবে। গত বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন হাল্যান্ড। যার ফলে তারা টানা চার ম্যাচে শতভাগ জয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছে।