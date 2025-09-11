X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
অবশেষে বিশেষ ফ্লাইটে দুপুরে দেশে ফিরছেন জামাল ভূঁইয়ারা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:০৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:০৫
বাংলাদেশ দল

ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে নেপালের কাঠমান্ডুতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে আটকা পড়েছেন বাংলাদেশ দল। যার কারণে একটি ম্যাচ খেলা হয়নি। হোটেলে 'বন্দি' থাকতে হচ্ছে। 

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন এয়ারপোর্ট খুলে দেওয়ায় জামাল ভূঁইয়াদের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বিশেষ একটি ফ্লাইটে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। 

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের ঢাকায় নিয়ে আসার কথা রয়েছে। এর জন্য বেলা সাড়ে ১১ টার মধ্যে সবার ইমিগ্রেশনও করতে বলা হয়েছে।  শুধু ফুটবলার নন, প্রীতি ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া ক্রীড়া সাংবাদিকদেরও এই বিশেষ ফ্লাইটে আনা হচ্ছে।

বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার রাতে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে আমরা ফুটবল দলকে দেশে ফিরিয়ে  আনতে যাচ্ছি।  সামরিক বাহিনীর সহায়তায় আমরা ফুটবলারদের নিরাপদেই দেশে ফিরিয়ে আনতে পারবো বলে আশা করছি। পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকদেরও আনা হচ্ছে।'

 

বিষয়:
বাফুফে
