X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চীনে বাংলাদেশের একাডেমি দলের দুর্দান্ত জয়ে শুরু

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫১আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫১
জয়ের পর উল্লাসরত দলের সবাই।

চীনের লিজাংয়ে  তিয়ানইউ লিওফাং অনূর্ধ্ব-১৭ আমন্ত্রিত ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ । রবিবার গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) একাডেমি দল।  স্বাগতিকদের সেনইয়াং অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে  হারিয়েছে ৪-০ গোলে।

৮০ মিনিটের ম্যাচে প্রথমার্ধেই এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দলের হয়ে গোলের সূচনা করেন আশিক। দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র পাঁচ মিনিটে তিনটি গোল করে ম্যাচে নিজেদের জয় নিশ্চিত করে  লাল-সবুজের সেনানিরা । ম্যাচের ৫৪ মিনিটে তাহসান গোল করেন, পরের মিনিটে আশিক নিজের দ্বিতীয় ও দলের হয়ে তৃতীয়  গোল  করেন। আর ৫৯ মিনিটে হেদায়েতের গোল নিশ্চিত হয় বড় জয়।

টুর্নামেন্টে বাফুফে একাডেমি দলের গ্রুপে রয়েছে চীনের  ইউহান দল ও শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এরপর গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলবে চীনের ইউহান দলের বিপক্ষে।

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফে
সম্পর্কিত
চীনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে: বাফুফে সভাপতি
নেপালকে বিধ্বস্ত করে দুর্দান্ত শুরু বাংলাদেশের
চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ
সর্বশেষ খবর
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
যাত্রাবাড়ীতে ‘পালিত’ নাতির হাতে হত্যার শিকার বৃদ্ধা নারী
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতিশেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় চতুর্থ দিনে ৪ জনের সাক্ষ্য
খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০
খুলনায় বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত, সংঘর্ষে ওসিসহ আহত ৩০
এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা
এবার জানুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের নতুন বই দেওয়া হবে: অর্থ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media