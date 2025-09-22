বাফুফে সভাপতিকে মোহামেডানের চিঠি, লিগ কমিটি পুনর্বিন্যাসসহ একাধিক দাবি  

এর আগেও ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে বাফুফে সভাপতি বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এবারও ২৬ সেপ্টেম্বর প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছে সাদা-কালো শিবির।
বাফুফে গতকাল আসন্ন লিগের প্রথম লেগের ফিকশ্চার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত ফিকশ্চারে আপত্তি জানিয়ে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সেটি পরিবর্তনের দাবি তুলেছে। সোমবার মোহামেডান ক্লাবের ডিরেক্টর ইন চার্জ কাজী ফিরোজ রশীদ বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বরাবর এই সংক্রান্ত চিঠি দেন। বাফুফেকে দেওয়া চিঠিতে মোহামেডান বলেছে, ‘কোনও ধরনের আলোচনা ব্যতিরেকে করা আসন্ন ফুটবল মৌসুমের ফিকশ্চার ফরম্যাট পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, সামঞ্জস্যহীন বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। আমরা স্বচ্ছ, অনুমোদিত, গ্রহণযোগ্য ফিকশ্চার ফরম্যাট পদ্ধতি বাফুফের নিকট আশা করি।’
মোহামেডান শুধু ফিকশ্চার নয়, লিগ কমিটিরও পরিবর্তন চেয়েছে। বাফুফে সভাপতি বরাবর চিঠিতে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি লিখেছে, ‘দেশের ফুটবলের উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান লিগ কমিটির পুনর্বিন্যাস অথবা বিলুপ্ত সাধন করে নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত ফুটবল বান্ধব লিগ কমিটি করা প্রয়োজন।’
মোহামেডানের ম্যানেজার নকীব লিগ কমিটির চেয়ারম্যানকে আবার প্রশ্ন তুলে বলেছেন,‘ফেডারেশন সম্প্রতি নিয়ম করেছে বাফুফে নির্বাহী এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির কোনও সদস্য ক্লাবের ডাগ আউটে দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য আমি কম্পিটিশন ও জেলা লিগ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছি। আমার প্রশ্ন একজন ক্লাবের সভাপতি কীভাবে তাহলে লিগ কমিটির চেয়ারম্যান থাকেন? মোহামেডান ক্লাবের পক্ষ থেকে লিগ কমিটি পুনর্গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।’
পেশাদার লিগ কমিটির কো-চেয়ারম্যান জাকির হোসেন বাংলা ট্রিবিউন কে বলেছেন, ‘আমি লিগ কমিটির চেয়ারম্যানকে বলেছি লিগ শুরুর আগে ক্লাবগুলোর সঙ্গে বসতে। উনি বলেছেন বসবেন, তখন হয়তো অনেক কিছু ক্লিয়ার হবে।’
বাফুফের সিনিয়র সহ সভাপতি ইমরুল হাসান ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ‘তারা(মোহামেডান) চিঠি দিয়েছে শুনেছি। তবে কোন কোন জায়গায় ত্রুটি রয়েছে, তা তো উল্লেখ করেনি৷ দেশের বাইরে অন্য জায়গায় লিগের ফিকশ্চার কীভাবে হয় তা সবার জানা উচিত। আমাদের এখানে সফটওয়ারের মাধ্যমে ফিকশ্চার হয়েছে স্বচ্ছভাবেই। এখানে অন্য কিছু ভাববার নেই। আর ক্লাব সভাপতি ও লিগ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে একই পদে থাকা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নাই। আগেই সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে।’