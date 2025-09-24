X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮
সভার ছবি।

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ-হংকং  ম্যাচ ৯ অক্টোবর ঢাকায় হবে। সেই ম্যাচের জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে বাফুফে। এবার কুইকেট নামের প্রতিষ্ঠান  টিকিট বিক্রির দায়িত্ব পেয়েছে। 

 

আজ বিকালে বাফুফে ভবনে সভা শেষে চেয়ারম্যান গোলাম গাউসকে পাশে রেখে কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন,‘ সাতটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দর ও মানের বিবেচনায় কুইকেটকে টিকিটিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা এক সঙ্গে এক লাখ লগ ইন লোড নিতে পারবে। টিকিটিং কার্যক্রমে কোনও বিঘ্নিত হলে তারা বাফুফেকে জরিমানা হিসেবে ১০ লাখ টাকা প্রদান করবে। এমন শর্তেই তারা কাজ করতে রাজি হয়েছে। বাফুফে ফেসবুক পেজে নির্ধারিত সময়ের আগেই টিকিট সংগ্রহের নির্দেশনা থাকবে।'

আগের  মতো এই ম্যাচেও একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ পাঁচটি টিকিট সংগ্রহ করতে পারবে। গ্যালারি টিকিটের মূল্য আগের মতোই ৪০০ টাকা রয়েছে।  

 

১০ জুন সিঙ্গাপুর ম্যাচে অনেক অব্যবস্থাপনা ছিল। এসব বিবেচনায় এবার ইভেন্ট পার্টনারকে সকল দায়িত্ব দিয়েছে বাফুফে। তাজওয়ার বলেছেন, ‘আমরা গতবার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবার ইভেন্ট পার্টনারকে সকল দায়িত্ব দিয়েছি। তারাই সামগ্রিক দেখাশোনা করবে। আমরা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ,পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেখা করবো। যেন ম্যাচটি নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা যায়। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচে যেমন সেনাবাহিনী সাপোর্ট ছিল, আমরাও হংকং ও ভারত ম্যাচে এমন সহায়তা চাই।’ 

 

এবার বাফুফে স্পন্সরের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে। তাজওয়ারের কথা,‘ গতবার ভুল হয়েছে বলবো না। আগের ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আমরা ফেডারেশন-ইভেন্ট পার্টনার ও স্পন্সর ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে যাচ্ছি। স্পন্সর যেই আসুক এর অংশ বাফুফে পাবে। কত শতাংশ সেটা প্রকাশ করছি না। ’ 

 

 

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফে
সম্পর্কিত
চীনে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ দল
বাফুফে সভাপতিকে মোহামেডানের চিঠি, লিগ কমিটি পুনর্বিন্যাসসহ একাধিক দাবি  
চীনে ৮ গোলে জয় পেলো বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন কারাগারে
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন কারাগারে
উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
হোটেল-ফ্ল্যাট-ছাত্রাবাসে আওয়ামী লীগের কর্মী থাকলে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ
হোটেল-ফ্ল্যাট-ছাত্রাবাসে আওয়ামী লীগের কর্মী থাকলে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ
ব্যাংককে হাসপাতালের সামনে আচমকা তৈরি হলো বিরাট সিঙ্কহোল
ব্যাংককে হাসপাতালের সামনে আচমকা তৈরি হলো বিরাট সিঙ্কহোল
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
স্থায়ী কমিটির বৈঠকশিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media