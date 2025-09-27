X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
আলভারেজ-গ্রিজমানদের দাপটে লা লিগায় রিয়ালের প্রথম হার

স্পোর্টস ডেস্ক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৪আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩১
জোড়া গোল করেন আলভারেজ।

মাদ্রিদ ডার্বি বলে কথা। লা লিগায় দুই গোল করে ঝলসে উঠলেন হুলিয়ান আলভারেজ। তার নৈপুণ্যে লা লিগার শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। মেট্রোপলিতানোতে এই পরাজয়ে রিয়ালের টানা ছয় ম্যাচ জয়ের রেকর্ডে ছেদ পড়েছে। লিগে এটি তাদের প্রথম হার।  

ডিয়েগো সিমিওনের দল ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে। জুলিয়ানো সিমিওনের ক্রস থেকে রবিন লে নর্মাঁর হেডে এগিয়ে যায় অ্যাতলেতিকো। তবে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল। কিলিয়ান এমবাপ্পের দারুণ এক ফিনিশে সমতা ফেরে। কিছুক্ষণ পর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ঝলক থেকে গোল করেন আর্দা গুলের। রিয়ালকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মিনিটেই সমতা ফেরে অ্যাতলেতিকো। আলেকজান্ডার সরলথের হেডে স্কোর ২-২ করে বিরতিতে যায় তারা।

দ্বিতীয়ার্ধে আবারও আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিমিওনের শিষ্যরা। গুলেরের অসতর্কতায় পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করেন আলভারেজ। এরপর তার বাঁকানো ফ্রি-কিক থিবো কুর্তোয়া স্পর্শ করলেও আটকাতে পারেননি। ফলে ৪-২ গোলে এগিয়ে যায় অ্যাতলেতিকো। শেষ মুহূর্তে বদলি নামা আন্তোয়া গ্রিজমান গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন।

লা লিগায় মৌসুমের শুরুর ছয় ম্যাচ জেতা জাবি আলোনসোর রিয়াল এদিন ছিল ছন্দহীন। এমবাপ্পে গোল করে লিগে নিজের গোলসংখ্যা আটে নিয়ে গেছেন। কিন্তু দলকে বাঁচাতে পারেননি। উল্টো এই জয়ে সাময়িকভাবে চতুর্থ স্থানে উঠে গেছে অ্যাতলেতিকো। 

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও রিয়ালের মতো শতভাগ জয়ের ধারায় ছেদ পড়েছে লিভারপুলের। তাদের ২-১ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া চেলসি অবশ্য ঘরের মাঠে ব্রাইটনের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছে। অপর দিকে হাল্যান্ডের জোড়ায় গোল উৎসবে মাঠ ছেড়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। বার্নলিকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। 

লিভারপুল পরাজিত হলেও ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। সিটি অবশ্য এই জয়ে চারে উঠেছে। ৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১০ পয়েন্ট।

  /এফআইআর/ 
