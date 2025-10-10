X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
শমিত বললেন, ‘এটাই ফুটবল, সামনের বার আমরা জিতবো’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪২আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪২
গোল করার পর হামজা ও শমিত সোম (ছবি: সংগৃহীত)

এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বে হংকং চায়নার বিপক্ষে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম গোল পেয়েছেন শমিত সোম। গোল পেয়ে অনেক খুশি কানাডা প্রবাসী ফুটবলার। তবে ৭ গোলের ম্যাচ জিততে না পেরে আবার হতাশও।

নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক গোলের পর মাঠেই টি স্পোর্টসকে শমিত সোম বলেছেন, ‘হতাশ কিনা জানি না, তবে গোলটা করতে পেরে খুব এক্সাইটেড ছিলাম। বাংলাদেশের হয়ে গোল করতে পারা অনেক সম্মানের। আমি খুশি হতাম যদি আমার গোল না হতো, কিন্তু আমরা জিততাম। তবে দেশের জন্য গোল করতে পেরে গর্বিত। এই অনুভূতি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না।’

ম্যাচ হারে শমিতের ব্যাখ্যা, ‘পজিটিভ দিক হলো আগে কখনও চিন্তা করা যেতো না ১-৩ পিছিয়ে থেকেও আমরা ফিরে আসবো। আমাদের দলে অনেক ক্যারেক্টার আছে, অনেক প্যাশন আছে। আমরা হতাশ হবো না। এটা একটা ফাউন্ডেশন—এখান থেকে আমরা শিখবো।’

দলের রক্ষণবাগ নিয়ে কথা বলেছেন শমিত। বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের বিপক্ষেও একইভাবে গোল খেয়েছিলাম। এসব থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইজি গোল হজম করলে ম্যাচ জেতা যায় না। আমাদের আরও শৃঙ্খল হতে হবে, বিশেষ করে ব্যাকলাইনে। সবার দায়িত্ব আছে। এটা ফুটবল—আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকবেই। গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা শিখে এগোবো।’

বাংলাদেশি সমর্থকদের উদ্দেশে কানাডা প্রিমিয়ার লিগে খেলা এই ফুটবলার বলেছেন, ‘আমরা সবাই হতাশ, কারণ ফ্যানদের জেতার আনন্দ দিতে পারিনি। এবার পারিনি, তবে সামনেরবার আমরা জিতবো ইনশাআল্লাহ।’

বাংলাদেশ ফুটবল
‘মাথা উঁচু করে রাখো হামজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ দল’
হামাস-ইসরায়েলের চুক্তি অনুমোদন করেছে নেতানিয়াহু সরকার
এই দেশটা আমাদের, সকলে মিলে সামনে এগিয়ে নিতে হবে: উপদেষ্টা
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা: হয়রানি না করতে কতটা আন্তরিক সরকার
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
