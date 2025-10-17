এএফসি থেকে তৃণমূল কাজের স্বীকৃতি  'ব্রোঞ্জ' পেলো বাফুফে

সৌদি আরবের রিয়াদে ‘এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন’ (এএফসি) অ্যাওয়ার্ড নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) এই অনুষ্ঠানে সেরা খেলোয়াড়, কোচসহ ফেডারেশনগুলোকেও নানা স্বীকৃতি দেয় এশিয়ার ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা। এবার তৃণমূল ফুটবলে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন-বাফুফে ‘এএফসি প্রেসিডেন্টস রিকগনিশন গ্রাসরুট অ্যাওয়ার্ড’ ব্রোঞ্জ পেয়েছে।
বাফুফে এই অ্যাওয়ার্ডে দুটি ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছিল। একটি ছিল মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন-রুবি ক্যাটাগরি, অন্যটি গ্রাসরুট ফুটবল ব্রোঞ্জ। মেম্বার অ্যাসোসিয়েশনে পুরস্কার জিতেছে লাওস। ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে শুরুতে বাংলাদেশের নাম ডিসপ্লে হয়। এই ক্যাটাগরিতে নর্দান মারিয়ানা এবং ভিয়েতনামও মনোনয়নে ছিল।
সর্বশেষ ২০১৫ সালে এএফসি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এএফসি মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল বাফুফে। ১০ বছর পর এবারই প্রথম দুটি ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পায়। বিশেষ করে গ্রাসরুটে প্রথমবার মনোনয়ন পেয়েই পুরস্কার পেয়ে চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশ।
পুরস্কারের নেপথ্যে, বিশেষ করে বাফুফে যশোর শামসুল হুদা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ৭০০ ক্ষুদে ফুটবলার এনে দিনভর উৎসব করেছিল। অনুষ্ঠানের ভিডিও পুরস্কার প্রদানের সময় দেখানো হয়েছে। বাফুফের সহ-সভাপতি ও ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নাসের শাহরিয়ার জাহেদী একাডেমি ও তৃণমূল ফুটবলের দায়িত্বে আছেন। এছাড়া সাফ ও এএফসির টুর্নামেন্ট ছাড়াও বয়সভিত্তিক পর্যায়ে আগের চেয়ে বেশি খেলার কারণে কাজের স্বীকৃতি পেতে সহায়ক হয়েছে।