X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বদলি খেলোয়াড়ের লাল কার্ডের পর গেতাফেকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৪
সরাসরি লাল কার্ড দেখেন গেতাফের নিয়োম।

লা লিগার মৌসুমের শুরুতে দুর্দান্ত ছন্দটা ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার একমাত্র গোলে গেতাফেকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে আবারও লিগের শীর্ষস্থান দখল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় এক অদ্ভুত ঘটনায়। কিকো ফেমেনিয়া হলুদ কার্ড দেখা অবস্থায় মাঠ ছাড়েন। তার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন অ্যালান নিয়োম। কিন্তু নামার এক মিনিটের মধ্যেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ওপর ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তিনি।

নিয়োম মাঠ ছাড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোল করেন এমবাপ্পে রিয়ালকে লিড এনে দেন। এটি ছিল ২০২৫ সালে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে তার ৫০তম গোল। ২০২৩ সালেও পিএসজির হয়ে এমন কীর্তি গড়েছিলেন ফরাসি তারকা।

৮৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গেতাফের আলেক্স সানক্রিস। তাতে করে ৯জন নিয়ে ম্যাচ শেষ করতে হয় তাদের।

শুরুর একাদশে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ছিলেন না। কিন্তু বিরতির পর তার মাঠে নামতেই ম্যাচের গতি পাল্টে যায়। তার ওপর ফাউলের কারণেই লাল কার্ড দেখতে হয় নিয়োম ও সানক্রিসকে। যার কারণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় মাদ্রিদ।

দুই খেলোয়াড় কম নিয়ে খেললেও শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরানোর সুযোগ তৈরি করেছিল গেতাফে। কিন্তু শেষ দিকের যোগ করা সময়ে দারুণ এক সেভে জাল অক্ষত রাখেন থিবো কুর্তোয়া। 

৯ ম্যাচে রিয়ালের সংগ্রহ ২৪। সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ ২২। 

/এফআইআর/
বিষয়:
লা লিগারিয়াল মাদ্রিদ
সম্পর্কিত
শেষ দিকে আরাউহোর গোলে নাটকীয় জয় বার্সার
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া
ভিনিসিয়ুসের জোড়ায় আবার শীর্ষে উঠলো রিয়াল
সর্বশেষ খবর
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
গাড়ির বদলে ঘোড়ায় চড়তে হয় যেখানে
গাড়ির বদলে ঘোড়ায় চড়তে হয় যেখানে
একই মামলায় হাজী সেলিম ও তার ছেলে সোলাইমান রিমান্ডে
একই মামলায় হাজী সেলিম ও তার ছেলে সোলাইমান রিমান্ডে
৫ মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন আবেদন
৫ মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের জামিন আবেদন
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media