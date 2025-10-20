বদলি খেলোয়াড়ের লাল কার্ডের পর গেতাফেকে হারালো রিয়াল মাদ্রিদ

লা লিগার মৌসুমের শুরুতে দুর্দান্ত ছন্দটা ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার একমাত্র গোলে গেতাফেকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে আবারও লিগের শীর্ষস্থান দখল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় এক অদ্ভুত ঘটনায়। কিকো ফেমেনিয়া হলুদ কার্ড দেখা অবস্থায় মাঠ ছাড়েন। তার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন অ্যালান নিয়োম। কিন্তু নামার এক মিনিটের মধ্যেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ওপর ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন তিনি।
নিয়োম মাঠ ছাড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোল করেন এমবাপ্পে রিয়ালকে লিড এনে দেন। এটি ছিল ২০২৫ সালে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে তার ৫০তম গোল। ২০২৩ সালেও পিএসজির হয়ে এমন কীর্তি গড়েছিলেন ফরাসি তারকা।
৮৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন গেতাফের আলেক্স সানক্রিস। তাতে করে ৯জন নিয়ে ম্যাচ শেষ করতে হয় তাদের।
শুরুর একাদশে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ছিলেন না। কিন্তু বিরতির পর তার মাঠে নামতেই ম্যাচের গতি পাল্টে যায়। তার ওপর ফাউলের কারণেই লাল কার্ড দেখতে হয় নিয়োম ও সানক্রিসকে। যার কারণে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় মাদ্রিদ।
দুই খেলোয়াড় কম নিয়ে খেললেও শেষ মুহূর্তে সমতা ফেরানোর সুযোগ তৈরি করেছিল গেতাফে। কিন্তু শেষ দিকের যোগ করা সময়ে দারুণ এক সেভে জাল অক্ষত রাখেন থিবো কুর্তোয়া।
৯ ম্যাচে রিয়ালের সংগ্রহ ২৪। সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ ২২।