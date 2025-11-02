দাপুটে জয়ে শীর্ষে ব্যবধান বাড়িয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ

কিলিয়ান এমবাপ্পের জোড়া গোলে ভ্যালেন্সিয়াকে সহজে হারিয়ে লা লিগায় নিজেদের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৪–০ গোলের জয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল এখন দ্বিতীয় স্থানের দল ভিয়ারিয়ালের চেয়ে সাত পয়েন্টে এগিয়ে।
প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় রিয়াল। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। ফ্রাঙ্কো মাস্তান্তুয়ানোর কর্নারে ভ্যালেন্সিয়া ডিফেন্ডার সিজার তারেগার হাতে বল লাগলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। সেখান থেকেই গোল করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।
৩১ মিনিটে জুড বেলিংহ্যামের পাসে বাঁ দিক দিয়ে ছুটে যান আরদা গুলের। তার ক্রস থেকে ভলিতে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপ্পে।
এরপরই রিয়াল আরও একবার পেনাল্টি পায়। ভ্যালেন্সিয়ার থিয়েরি কোরেইয়া আলভারো কারেরাসকে ফাউল করলে স্পটকিক নেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। কিন্তু মাঝ বরাবর মারা শট সহজেই রুখে দেন গোলরক্ষক জুলেন আগিরেজাবালা। এক মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ায় রিয়াল। বক্সের বাইরে জায়গা বের করে বল জালে জড়ান বেলিংহ্যাম।
দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি কিছুটা মন্থর হয়ে যায়। রিয়ালের তেমন কোনও আক্রমণ না থাকলেও ৮২ মিনিটে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে স্কোর ৪–০ করেন কারেরাস।
১১ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ভিয়ারিয়াল। ১০ ম্যাচে বার্সেলোনা ২২ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান
করছে।
এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বার্নলিকে ২–০ গোলে হারিয়ে সাত পয়েন্টে এগিয়ে গেছে শীর্ষে থাকা আর্সেনাল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে টানা চতুর্থ জয় পেতে দেয়নি নটিংহ্যাম ফরেস্ট। ম্যাচটা শেষ হয়েছে ২–২ সমতায়।
লন্ডন ডার্বিতে টটেনহ্যাম হটস্পার ১-০ গোলে হেরে গেছে চেলসির কাছে। আর দিনের শেষ ম্যাচে অবশেষে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে জয়ের দেখা পেয়েছে লিভারপুল। অ্যাস্টন ভিলাকে ২–০ গোলে হারিয়ে টানা পরাজয় থামিয়েছে তারা।