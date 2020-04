করোনা মোকাবিলায় পাশে থাকছে ক্রিকেটারদের সংগঠন

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত মানুষ। বাংলাদেশেও এতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পরিস্থিতি সামলাতে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) তাই সহযোগিতার হাত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মূলত উপদেষ্টা কমিটির বিভিন্ন দিক নির্দেশনায় আহ্বায়ক কমিটি রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কোয়াবের এই সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত করবে। এরই মধ্যে ব্যক্তিপর্যায়ে অনেক বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটার অসহায় মানুষের পাশে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়াব সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের কাছে সহযোগিতা চাইছেন।

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এর সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পালের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটার, ক্রিকেট সংগঠক ও সকল ক্রিকেট অনুরাগীদের নিন্মোক্ত ব্যাংক একাউন্টে সহায়তার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।’

ব্যাংক একাউন্ট : One Bank Limited, Dhanmondi branch, Dhaka, Bangladesh. Account Name: Cricketer’s welfare association of Bangladesh (CWAB), Account no: 0130105469004. Swift code: ONEBBDDH. RN no: 165261184

কোয়াব জানায়, সমাজের সকল স্বচ্ছল ও বিত্তবানদের উচিত অস্বচ্ছল অসহায় মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। সেই লক্ষ্যেই কোয়াব সবার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সহায়তা কার্যক্রম সঠিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসানকে উপদেষ্টা কমিটির প্রধান করে কমিটি করেছে কোয়াব। এছাড়া এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কোয়াব সভাপতি নাঈমুর রহমান দুর্জয়। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে খালেদ মাহমুদ সুজন, তামিম ইকবাল ও মুমিনুল হক। এর বাইরে উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন তানভীর মাজহার তান্না, এনায়েত হোসেন সিরাজ ও সাজ্জাদুল আলম ববি ।